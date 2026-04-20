‘Đồng Nai sẽ là cực tăng trưởng, gánh vác nền kinh tế'

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, việc thành lập TP.Đồng Nai trực thuộc Trung ương không đơn thuần dừng ở nâng cấp hành chính mà còn thiết lập nền quản trị tiên tiến.

Tỉnh Đồng Nai hiện nay có vị thế cả về quy mô dân số, diện tích và kinh tế, cùng đó là rất nhiều di tích cách mạng. Đồng Nai còn là miền đất của rất nhiều người đến từ nhiều tỉnh, thành về đây sinh sống, với số lượng rất lớn.

Khi mới sáp nhập từ tỉnh Đồng Nai cũ và Bình Phước cũ, một số đơn vị hành chính miền núi chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Nhưng sau một năm sáp nhập, sức sống của các khu vực này rất mãnh liệt, vươn lên mạnh mẽ, đến nay tỉnh Đồng Nai mới đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Không chỉ dừng lại ở số lượng, ông Văn nhấn mạnh việc thành lập TP.Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ tập trung phát triển cả về năng lực thu ngân sách và năng suất lao động.

Năm 2025, Nghị quyết của Chính phủ giao chỉ tiêu thu 70.000 tỉ đồng, nhưng tỉnh Đồng Nai đã vượt trên 100.000 tỉ đồng, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất cả nước. Năm nay, tỉnh sẵn sàng đặt mục tiêu thu 150.000 tỉ đồng để nộp ngân sách nhà nước.

"Chủ trương của Đảng đã chín muồi và chúng tôi đã rà soát kỹ lưỡng, nếu chậm trễ thực hiện sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển", ông Văn nói.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng khẳng định, việc thành lập một đơn vị hành chính mới, chuyển từ mô hình quản trị nông thôn sang quản trị đô thị mà phát triển không hiệu quả, đời sống nhân dân chưa cao, chỉ mang tính hình thức thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương và Quốc hội giao.

Do đó, địa phương xác định sẽ phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng, chung vai gánh vác nền kinh tế quốc gia.

Cực tăng trưởng mới cho vùng Đông Nam bộ

Ủng hộ chủ trương đưa Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương, đại biểu Trương Minh Huy Vũ (đoàn TP.HCM) cho biết, sau sáp nhập 1.7, vùng Đông Nam bộ còn 3 tỉnh là TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

"Luật Thủ đô đang thảo luận nói rất rõ về vùng Thủ đô, khái niệm này chúng ta cũng rất muốn đưa vào trong cơ chế đặc thù là vùng TP.HCM, có TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh và các khu vực lân cận. Quy mô kinh tế vùng khi gom lại gần 3 triệu tỉ đồng, mạnh kinh khủng", ông Vũ nêu.

Theo đại biểu đoàn TP.HCM, thế giới có các vùng mở rộng rất phổ biến như vùng Paris, vùng Quảng Châu mở rộng, đồng bằng sông Châu Giang…, dựa trên căn bản là các cụm khu đô thị lõi liên kết với nhau để cùng nhau phát triển.

"Nhìn từ TP.HCM, rất ủng hộ Đồng Nai thành thành phố trực thuộc Trung ương để tạo cực tăng trưởng mới cho vùng Đông Nam bộ và đưa vào khái niệm vùng TP.HCM", đại biểu Trương Minh Huy Vũ nhìn nhận.

Tuy vậy, ông cũng chỉ rõ một số thách thức. Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới có rất nhiều mảng xanh và mảng rừng. Vậy đô thị hóa thì ứng xử với mảng xanh thế nào, nhất là khi quy hoạch của Bình Phước cũ cũng nhấn mạnh đến nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp dưới tán rừng, là vùng đệm giáp Campuchia.

Cạnh đó, khi Đồng Nai lên thành phố cần một số cơ chế, chính sách đặc thù mà TP.HCM đã có kinh nghiệm. Đơn cử như dự án metro Long Thành - Thủ Thiêm, dù tuyến chạy qua nhiều địa phương nhưng cơ chế đặc thù với metro chỉ áp dụng với TP.HCM, khi chạy qua Đồng Nai lại hết đặc thù.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cũng kiến nghị để Đồng Nai phát triển bền vững thì quy hoạch phải đặc biệt xem xét đô thị ven sông Đồng Nai.

Địa phương này còn có rất nhiều cụm, khu công nghiệp, nên vấn đề môi trường, nước thải, rác thải rất quan trọng, nhất là khi phạm vi ảnh hưởng của sông Đồng Nai đến an ninh nguồn nước không chỉ với Đồng Nai mà cả TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ.