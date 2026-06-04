TP.HCM lan tỏa khát vọng xanh từ những Vườn cây đại đoàn kết

Sáng 4.6, tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ phát động trồng cây với chủ đề "Khát vọng xanh", hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2026.



Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu, tăng ni, phật tử và người dân địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh ý nghĩa của phong trào Vườn cây đại đoàn kết và Thành phố muôn sắc hoa. Theo ông Lộc, tên gọi Vườn cây đại đoàn kết xuất phát từ chính sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự buổi lễ ẢNH: THÚY LIỄU

Vườn cây đại đoàn kết được định hướng trồng các loại cây thân gỗ, rễ cọc, có khả năng phát triển bền vững, tạo mảng xanh lâu dài cho đô thị và nông thôn. Trong khi đó, phong trào Thành phố muôn sắc hoa thể hiện sự chung tay của nhiều giai tầng xã hội nhằm tạo thêm cảnh quan, nâng cao mỹ quan đô thị, mỹ quan nông thôn, cải thiện chất lượng môi trường sống trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng trồng cây là hoạt động thiết thực, dễ làm, mọi người đều có thể tham gia, từ trẻ em đến người cao tuổi. Đây cũng là cách cụ thể hóa sinh động lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".

Ông Nguyễn Phước Lộc và đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng trồng cây tại Vườn cây đại đoàn kết ẢNH: THÚY LIỄU

Đặc biệt, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trong hoạt động bảo vệ môi trường. Theo ông, cùng tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân cũng là một cách phụng sự cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tốt đời, đẹp đạo.

Tại chương trình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đăng ký tham gia trồng 45.000 cây xanh thân gỗ, rễ cọc trên địa bàn thành phố. Riêng công trình Vườn cây đại đoàn kết tại Công viên Văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi có diện tích khoảng 2 ha, được thực hiện từ nguồn lực xã hội hóa.



Theo ông Nguyễn Phước Lộc, đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phát triển được 6 Vườn cây đại đoàn kết; trong đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tham gia đóng góp 2 công trình. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện vai trò tích cực của các tổ chức thành viên Mặt trận trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là những chương trình gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Theo kế hoạch, ngày 6.6, tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương sẽ đồng loạt triển khai hoạt động trồng cây xanh, phát triển Vườn cây đại đoàn kết và hưởng ứng phong trào Thành phố muôn sắc hoa tại cộng đồng dân cư. Các hoạt động này hướng đến mục tiêu gia tăng mảng xanh, nâng mật độ bao phủ cây xanh, đồng thời gắn với kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước, cải thiện chất lượng không khí và môi trường sống.

Lãnh đạo MTTQ TP.HCM cùng các tăng ni tham gia trồng cây ẢNH: THÚY LIỄU

Đối với 168 xã, phường, đặc khu, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị quan tâm tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và nhân dân tham gia thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển cây xanh của TP.HCM.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn.

