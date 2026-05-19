Thời sự

TP.HCM tổ chức trồng cây mừng sinh nhật Bác

Thúy Liễu - Ni Na
19/05/2026 12:11 GMT+7

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM phát động Tết trồng cây năm 2026 với 503 cây xanh được trồng mới tại Công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi.

Sáng 19.5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026, gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa".

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm lan tỏa ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; góp phần xây dựng TP.HCM xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Ra mắt Vườn cây Đại đoàn kết

Tại buổi lễ, TP.HCM tổ chức trồng 503 cây xanh gồm 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ.

Chương trình cũng có các hoạt động ký kết đồng hành thực hiện phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", giới thiệu các công trình hưởng ứng giai đoạn 2026 - 2030, ra quân trồng cây và thực hiện công trình "Vườn cây Đại đoàn kết".

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động đồng hành thực hiện phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây hơn 66 năm vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Theo ông Thạnh, lời dạy của Bác: "Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" không chỉ là lời kêu gọi trồng thêm cây xanh, mà còn là thông điệp sâu sắc về trách nhiệm với thiên nhiên, cộng đồng và tương lai.

Mỗi người cần tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, với một đô thị đặc biệt đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc gia tăng mảng xanh không còn là phong trào vận động đơn thuần mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược. Cây xanh góp phần cải thiện khí hậu đô thị, tăng khả năng chống chịu trước thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Theo UBND TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã trồng mới hơn 16 triệu cây xanh, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh do Chính phủ phát động.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng không gian xanh công cộng, nâng tỷ lệ che phủ cây xanh đô thị lên 1 m²/người vào năm 2030; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu trồng cây tại Vườn cây Đại đoàn kết

Việc chọn xã Bình Lợi, Công viên văn hóa Láng Le làm nơi tổ chức lễ phát động cũng mang nhiều ý nghĩa. Đây là khu vực cửa ngõ phía tây thành phố, vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ tạo bóng mát cho mai sau, mà còn là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững của TP.HCM.

Ông Hồ Trúc Thanh, Phó giám đốc Sở NN-MT TP.HCM, cho biết từ năm 2026, việc trồng cây xanh phân tán sẽ được thực hiện theo hướng thực chất hơn. Các đơn vị đăng ký kế hoạch, tổ chức trồng và chăm sóc cây. Sau đó, ngành nông nghiệp sẽ kiểm tra, nghiệm thu và hỗ trợ theo số lượng cây sống, nhằm hạn chế tình trạng trồng theo phong trào nhưng thiếu quản lý, chăm sóc lâu dài.

Giới thiệu các công trình hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa"

Theo ông Thanh, cây xanh sau khi trồng phải được theo dõi trong năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba để đảm bảo tỷ lệ sống cao. Việc trồng cây cần gắn với cải tạo đất công, khu vực công cộng, tạo thêm công viên, mảng xanh phục vụ người dân, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Lãnh đạo TP.HCM kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; quản lý chặt chẽ quỹ đất công viên, không gian sinh thái đã được quy hoạch.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố cần trở thành một "đại sứ xanh", chung tay xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững.

