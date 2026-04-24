TP.HCM nhân rộng mô hình sống xanh trong cộng đồng dân cư

Ngày 24.4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây tổ chức lễ phát động thực hiện mô hình "Chung cư xanh - Sáng từ lối đi - Đẹp từ ý thức" tại chung cư 277 Hậu Giang. Sự kiện này không chỉ khẳng định cam kết bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy phong trào sống xanh trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Ngọc Tường Vy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây, cho biết mô hình nhằm cụ thể hóa các phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động, gắn với phong trào "Dân vận khéo" và nhiệm vụ xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn.

Theo bà Vy, chung cư là không gian gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày của mỗi gia đình. Vì vậy, xây dựng môi trường sống xanh hơn, sáng hơn, sạch đẹp hơn không chỉ là việc chỉnh trang cảnh quan, mà còn là quá trình hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức và trách nhiệm của từng người dân.

Lãnh đạo phường Bình Tây bàn giao công trình cho khu phố 16 ẢNH: THÚY LIỄU

Mô hình được triển khai với 3 nội dung trọng tâm: "Chung cư xanh" hướng đến phủ xanh không gian sống, tạo thêm mảng xanh trong khu dân cư; "Sáng từ lối đi" tập trung bảo đảm ánh sáng, vệ sinh, an toàn tại các khu vực sinh hoạt chung; "Đẹp từ ý thức" nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây nhấn mạnh, điều quan trọng nhất của mô hình không chỉ là sự thay đổi về cảnh quan, mà là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân.

Để mô hình đạt hiệu quả, địa phương kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân chung cư 277 Hậu Giang cùng hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như trồng cây, giữ hành lang thông thoáng, bỏ rác đúng nơi, đúng giờ, không lấn chiếm lối đi chung và không để vật dụng cản trở lối thoát hiểm.

Trao cây xanh cho các hộ dân chung cư 277 Hậu Giang ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ban tổ chức, mô hình này có sự phối hợp của Công ty Điện lực Bình Phú, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, cáp viễn thông và các đơn vị liên quan. Sự đồng hành này góp phần xử lý, chỉnh trang các hạng mục cần thiết, tạo điều kiện để chung cư trở nên an toàn, sạch đẹp và thuận tiện hơn cho người dân.

Sau lễ phát động, kết quả thực hiện mô hình sẽ được bàn giao cho ban quản trị chung cư và người dân cùng quản lý, duy trì. Ban tổ chức xác định thành công của mô hình không nằm ở một buổi ra quân, mà ở việc duy trì thường xuyên trong từng hộ dân, từng tầng lầu, từng lối đi chung.

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa nhất của mô hình tại chung cư 277 Hậu Giang chính là việc ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại nhà của bà Hoàng Thị Yến (74 tuổi). Không gian văn hóa nhỏ nhắn tại nhà bà Yến dù mới mở được vài ngày nhưng đã thu hút rất đông hàng xóm đến mượn sách.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà bà Hoàng Thị Yến, người dân sống tại chung cư 277 Hậu Giang ẢNH: THÚY LIỄU

Phường Bình Tây mong muốn các hộ dân tiếp tục duy trì hoạt động vệ sinh, chăm sóc mảng xanh, giữ gìn hành lang định kỳ hằng tuần. Mỗi tuần một việc làm nhỏ, mỗi người một hành động tích cực sẽ góp phần giữ cho chung cư luôn xanh, sạch, sáng, an toàn và văn minh.

Trước đó, ngày 23.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cũng tổ chức ngày hội "Bình Thạnh sống xanh - Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị bền vững". Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất và 140 năm ngày Quốc tế Lao động.

Tại chương trình, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, phát động chương trình "Đồng hành cùng nông sản sạch", gắn với xây dựng các mô hình "Khu dân cư xanh" và "Bình Thạnh xanh". Chương trình kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng thực phẩm an toàn, phân loại rác tại nguồn, tái chế, xử lý rác hữu cơ, trồng cây xanh và mở rộng các không gian sống xanh trong từng khu dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và lãnh đạo phường Bình Thạnh xem các loại rau quả sạch được giới thiệu tại ngày hội ẢNH: MỸ DUNG

Điểm nhấn của ngày hội là ra mắt các điểm cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn phường; triển khai mô hình "Phụ nữ Bình Thạnh sáng tạo - Lan tỏa kinh tế xanh"; đồng thời ký kết phối hợp giữa các đơn vị nhằm phát triển chuỗi cung ứng nông sản sạch, ổn định, phục vụ nhu cầu người dân.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng các phần quà nông sản sạch, 53 bộ compost xử lý rác hữu cơ và cây xanh cho người dân. Những hoạt động này góp phần lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, bền vững.