TP.HCM: Xã Bà Điểm đang dẫn đầu khám sức khỏe toàn dân

Ngày 20.7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã có 732.873 người dân được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trong đó, xã Bà Điểm dẫn đầu toàn TP.HCM với 16.508 người được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Tiếp theo là xã Long Hải (16.161 người), xã An Nhơn Tây (15.093 người), xã Xuân Thới Sơn (14.491 người) và xã Phú Hòa Đông (14.003 người), phường Tăng Nhơn Phú (13.863 người), phường Phước Thắng (13.031 người), phường Dĩ An (11.723 người), xã Đông Thạnh (11.156 người), xã Hóc Môn (10.270 người).

Tuy nhiên, vẫn còn 6 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe thấp, dưới 2%. Cụ thể là xã Phú Giáo (1,17%), phường Lái Thiêu (1,25%), phường Bến Thành (1,76%), phường Đông Hòa (1,82%), xã Ngãi Giao (1,83%) và phường Tân Đông Hiệp (1,98%).

TP.HCM tăng tốc khám sức khỏe toàn dân ẢNH: DUY TÍNH

Chỉ tính riêng tuần qua, trong đợt thi đua cao điểm "150 ngày đêm" quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026, xã Long Hải dẫn đầu với 7.539 người được khám mới và lập hồ sơ sức khỏe điện tử trong tuần. Tiếp theo là xã Phú Hòa Đông (7.073 người), xã Hóc Môn (6.326 người), xã Xuân Thới Sơn (5.952 người), phường Phước Thắng (5.873 người) và xã Bà Điểm (5.822 người), phường An Phú (5.423 người), phường Dĩ An (5.068 người), phường Bến Cát (4.553 người) và xã Đông Thạnh (4.437 người).

Theo Sở Y tế, đợt thi đua cao điểm "150 ngày đêm" không nhằm tạo áp lực về thành tích mà hướng đến mục tiêu chung là mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Vì vậy, các địa phương còn chậm cần nhanh chóng rà soát nguyên nhân, xây dựng kế hoạch tăng tốc theo từng tuần, từng ngày. Chủ động phối hợp các bệnh viện, trung tâm y tế được phân công đồng hành; đồng thời huy động các đoàn thể, khu phố, ấp và tổ dân phố tham gia tuyên truyền, vận động, lập danh sách và tổ chức khám theo từng nhóm đối tượng.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn tất việc ký kết, phối hợp các cơ sở khám chữa bệnh. Ưu tiên bố trí lực lượng hỗ trợ công tác hành chính, truyền thông và vận động người dân để trạm y tế tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.