Thu thập dữ liệu, định danh 500.000 nhân viên y tế trên cả nước

Ngày 10.9, tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 năm 2025 diễn ra ở TP.HCM, tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã chia sẻ những đột phá về chuyển đổi số trong ngành y tế thời gian tới, cụ thể là lĩnh vực khám chữa bệnh tại Việt Nam.

"Đầu tiên xây dựng dữ liệu, tiếp theo là quản lý dữ liệu an toàn, liên thông được dữ liệu và phân tích dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu vào quản trị. Từ đó tiến tới bệnh viện thông minh", lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh nói.

Tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức (thứ hai từ trái qua), Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế ẢNH: BTC

Về tạo lập dữ liệu, dự kiến từ tháng 10 năm nay, Cục Quản lý khám chữa bệnh thu thập dữ liệu người hành nghề y tế ở Việt Nam, gồm: bác sĩ, điều dưỡng, y tá, kỹ thuật viên… với khoảng 500.000 người (cả công và tư).

Trong dữ liệu người hành nghề sẽ có chứng chỉ hành nghề, đào tạo, phạm vi chuyên môn, hành nghề ở đâu, thời gian hành nghề. Tất cả cập nhật trên VNeID, phân quyền cho Sở Y tế các địa phương quản lý.

Cũng từ tháng 10.2025, Bộ Y tế tiếp tục thu thập dữ liệu cơ sở khám chữa bệnh với khoảng 60.000 đơn vị lớn và nhỏ, chủ yếu cơ sở tư nhân. Dữ liệu bao gồm địa điểm, danh mục kỹ thuật, phạm vi hành nghề, trang thiết bị - cơ sở vật chất… Tất cả cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm cập nhật cho cơ quan quản lý nhà nước để được định danh, tức mỗi cơ sở có 1 mã số và địa lý.

Bộ Y tế tạo lập dữ liệu khoảng 500.000 nhân viên y tế và 60.000 cơ sở y tế để quản lý thống nhất ẢNH: DUY TÍNH

Về hồ sơ sức khỏe điện tử, hiện 1/4 dân số đã có hồ sơ. Đến năm 2026, toàn bộ người dân Việt Nam đều có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Mặt khác, theo yêu cầu của Chính phủ, đến 30.9, tất cả bệnh viện trên toàn quốc phải triển khai bệnh án điện tử. Đến nay đã có trên 500 bệnh viện (tổng số khoảng 1.700 bệnh viện) đã hoàn thành.

"Trong hồ sơ bệnh án điện tử có trên 400.000 trường thông tin với rất nhiều chuyên khoa. Cục Quản lý khám chữa bệnh tham mưu ban hành gần 100.000 danh mục dùng chung liên quan bệnh án điện tử. Tiến tới liên thông dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử của các bệnh viện. Khi dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" tiến tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo", tiến sĩ Hà Anh Đức cho biết thêm.

Cũng theo ông, hồ sơ bệnh án điện tử là việc không riêng của Bộ Y tế mà còn là trách nhiệm lãnh đạo các địa phương, liên quan về tài chính, con người và cơ sở hạ tầng ở địa phương. Bộ Y tế tiếp tục phối hợp các địa phương để đẩy nhanh, hoàn thành đúng tiến độ Chính phủ đề ra.

Theo tiến sĩ Hà Anh Đức, Bộ Y tế cũng đang quá trình xây dựng đề án cấp cứu ngoại viện.

"Dữ liệu nói chung của đất nước và dữ liệu y tế bây giờ không phải là vàng mà là kim cương và là vấn đề rất lớn, bảo mật quốc gia. Bộ Y tế chỉ quản lý thông tin, còn tất cả dữ liệu y tế về khám chữa bệnh, các đơn vị phụ trách của bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an quản lý, bảo mật an toàn.

Cơ hội học hỏi mô hình đổi mới y tế từ nhiều quốc gia Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 năm 2025 do Hiệp hội quản lý bệnh viện châu Á tổ chức tại TP.HCM, diễn ra trong 2 ngày 10 - 11.9 với chủ đề: "Chất lượng, kinh nghiệm và sự lãnh đạo trong y tế: Tích hợp - truyền cảm hứng - đổi mới sáng tạo". Hội nghị quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, hội nghị sẽ là cơ hội quý báu để cùng lắng nghe, học hỏi những kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Chia sẻ các mô hình đổi mới từ nhiều quốc gia và thảo luận những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa quản trị bệnh viện và thúc đẩy chuyển đổi số một cách thực chất. Đây cũng là diễn đàn để y tế Việt Nam tiếp cận xu hướng phát triển toàn cầu, mở rộng hợp tác khu vực và quốc tế. Đồng thời cùng nhau bàn về DRG (phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan), về bệnh án điện tử và dữ liệu y tế, về quản trị chi phí - hiệu quả, về trải nghiệm của người bệnh và nhân viên y tế, về hợp tác công - tư và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trong y tế. Tất cả những nội dung đó đều quy tụ vào một mục tiêu chung, là lấy kết quả sức khỏe của người dân làm thước đo tối thượng.



