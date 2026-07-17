TP.HCM huy động toàn lực khám sức khỏe 100% người dân

Ngày 16.7, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chính thức phát động đợt cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe (KSK) toàn dân năm 2026. TP quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được KSK, có hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) và được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

"Đây không chỉ là một chương trình KSK quy mô lớn mà còn là bước đi chiến lược nhằm chuyển mạnh hệ thống y tế từ tư duy "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe chủ động". Trong đó, lấy dự phòng làm nền tảng, lấy dữ liệu làm công cụ quản trị và lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp cơ quan y tế và chính quyền địa phương khám sức khỏe cho người dân P.Phú Mỹ ẢNH: BVCC

Khám tận nhà và không giới hạn về nơi cư trú

PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết TP có khoảng 6,5 triệu người lao động; khoảng 2,7 triệu học sinh; 800.000 sinh viên và 6 triệu người gồm trẻ không đi học, lao động phi chính thức, người cao tuổi và bảo trợ xã hội. Sau gần 2 tháng triển khai KSK, kể từ ngày 25.5 đến nay, toàn TP.HCM đã có hơn 550.000 người dân được KSK và lập HSSKĐT. Nếu tính từ đầu năm 2026, bao gồm kết quả KSK của lực lượng đoàn viên, người lao động do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp triển khai, đến nay toàn TP đã có hơn 1,1 triệu người dân được KSK.

Ngành y tế đặt ra tiến độ cao điểm KSK trong tháng 8 và tháng 9 mở rộng trong khối doanh nghiệp và trường học. Đến 31.10 hoàn thành KSK, rà soát toàn dân, bổ sung đảm bảo mọi người đều được KSK. Dự kiến đến 15.12 hoàn thành mục tiêu 100% người dân TP.HCM được KSK. Để đạt mục tiêu này, TP.HCM huy động 480 cơ sở y tế thuộc TP, bộ ngành, y tế tư nhân và hơn 10.000 cán bộ y tế tham gia thực hiện.

Theo PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, sau 51 ngày triển khai KSK toàn dân, bài học kinh nghiệm lớn nhất là "không thể kêu gọi chung chung", không thể triển khai nếu không xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, đối tượng đích và đơn vị chịu trách nhiệm. Từ đó, Sở đề ra cụ thể từng nhóm đối tượng và giải pháp thích hợp.

Thứ nhất là nhóm người lao động chính thức với khoảng 6,5 triệu người. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức KSK định kỳ cho người lao động ít nhất mỗi năm một lần. "Sở Nội vụ sẽ là đầu mối phối hợp cùng các sở, ngành rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với ngành y tế, chúng tôi đặt mục tiêu đến ngày 31.7 hoàn thành KSK cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động thuộc ngành y tế TP", PGS-TS Nguyễn Anh Dũng nói.

Đối với doanh nghiệp, Sở Y tế đã phối hợp Ban Quản lý các KCX - KCN và Liên đoàn Lao động TP.HCM để rà soát dữ liệu. Đến nay, số liệu KSK của nhóm lao động chính thức đã vượt nửa triệu người, chưa kể hơn 1 triệu lượt khám thực hiện từ đầu năm nhưng chưa được nhập lên hệ thống HSSKĐT. Với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31.10, các cơ sở y tế sẽ chủ động đến doanh nghiệp để tổ chức khám lưu động, người lao động không nhất thiết phải đến bệnh viện, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu vào HSSKĐT.

Nhóm thứ hai là học sinh với khoảng 2,7 triệu em. Theo đó, khối THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp sẽ do Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp với ngành y tế thực hiện. Mục tiêu là trong tháng 9 và 10 hoàn thành KSK đầu năm học. Đối với khối mầm non, tiểu học, THCS và các cơ sở giáo dục khác, UBND phường, xã, đặc khu sẽ chủ trì tổ chức khám theo kế hoạch; ngành giáo dục vẫn phối hợp về chuyên môn. Nhóm thứ ba là sinh viên, khoảng 800.000 người. Các trường sẽ lập danh sách sinh viên, chủ động phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu và cơ sở y tế để tổ chức KSK, hoàn thành trước 31.10.

Sau khi TP.HCM hoàn thành đợt khám sức khỏe toàn dân, sức khỏe của người dân sẽ được quản lý chủ động tại trạm y tế trên cơ sở liên thông hệ thống ẢNH: BVCC

Nhóm thứ tư là trẻ em không đến trường, lao động phi chính thức, người cao tuổi, người yếu thế. Đây là nhóm do UBND phường, xã, đặc khu trực tiếp quản lý và là nhóm cần được quan tâm đặc biệt. Mục tiêu là "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", không để sót người nào. Đối với người trên 90 tuổi, người già yếu, đi lại khó khăn, ngành y tế sẽ tổ chức khám tại nhà, chỉ đưa đến cơ sở y tế khi thật sự cần thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng hoặc điều trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, người dân có thể đến bất kỳ cơ sở y tế thuận tiện nào để KSK, không bắt buộc phải về đúng nơi thường trú hay tạm trú. Bên cạnh đó, các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính điều trị định kỳ tại bệnh viện nếu trên hệ thống chưa có dữ liệu KSK sẽ được bệnh viện chủ động mời tham gia khám ngay trong lần tái khám. Sở Y tế cũng đã thống nhất với các bệnh viện đa khoa bố trí khu KSK riêng, tách biệt khu khám chữa bệnh thông thường để tạo thuận lợi cho người dân.

"Các nhóm giải pháp trên đều có đơn vị chịu trách nhiệm rõ ràng, thời hạn hoàn thành cụ thể và sản phẩm đầu ra có thể đo lường được. Đây không phải là một khẩu hiệu hay một phong trào ngắn hạn mà là kế hoạch có phân công cụ thể. Sở Y tế được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát, đôn đốc hằng ngày trên hệ thống quản trị KSK toàn dân", PGS-TS Nguyễn Anh Dũng cho biết.

"Nhìn đồng hồ đếm ngược, chúng ta chỉ còn hơn 4 tháng đến ngày 15.12, trong khi vẫn còn hàng triệu người dân chưa được KSK. Vì vậy, Sở Y tế tha thiết đề nghị mỗi sở, ngành, mỗi địa phương, mỗi bệnh viện, mỗi cơ sở y tế, mỗi trường học, mỗi doanh nghiệp hãy xem đây là nhiệm vụ của chính mình, cùng hành động với tinh thần "tăng tốc từng ngày, bứt phá từng tuần, về đích trước hạn"", PGS-TS Nguyễn Anh Dũng đề nghị. Ngành y tế TP.HCM cam kết sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đồng hành cùng các sở, ngành và địa phương để không người dân nào không được KSK định kỳ, không được quản lý và chăm sóc sức khỏe suốt đời.

Nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cũng nhấn mạnh đợt thi đua 150 ngày đêm thực hiện chương trình KSK toàn dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP.

Ông đánh giá ngành y tế TP.HCM đã cụ thể hóa rất sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển mạnh tư duy từ khám chữa bệnh sang chủ động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; từ phát hiện bệnh khi đã muộn sang phát hiện sớm, quản lý sức khỏe sớm, điều trị sớm và bảo vệ sức khỏe người dân ngay tại cơ sở, gắn với phát triển y tế chuyên sâu, y tế cơ sở và y tế dự phòng. Ông cũng ghi nhận Sở Y tế đã triển khai dự án KSK toàn dân gắn với tầm soát 5 bệnh ung thư phổi, đại trực tràng, tiền liệt tuyến, vú và cổ tử cung; đưa dữ liệu KSK vào HSSKĐT.

"Việc KSK toàn dân phải gắn với chuyển đổi số, cập nhật đầy đủ dữ liệu theo đúng chỉ đạo của T.Ư về dữ liệu "đúng, đủ, sống, sạch". Dữ liệu sức khỏe sẽ là cơ sở để đánh giá mô hình bệnh tật của từng địa phương, từ đó tăng cường chỉ đạo tuyến và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tại cơ sở", Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh thêm.