TP.HCM: Sau gần 1,5 tháng, khám sức khỏe toàn dân mới đạt 2%

Ngày 8.7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau gần 1,5 tháng triển khai chính thức chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân (từ ngày 25.5), toàn thành phố đã có 446 cơ sở tham gia khám sức khỏe.

Mặc dù mạng lưới cơ sở khám được triển khai rộng khắp, đến ngày 8.7 mới có 317.502 người dân tham gia khám sức khỏe, tương đương khoảng 2% dân số. Trong khi một số địa phương đã đạt tỷ lệ bao phủ trên 20% dân số, vẫn còn nhiều nơi có tỷ lệ người dân được khám chưa đến 1%.

Theo Sở Y tế TP.HCM, kết quả trên cho thấy khối lượng công việc phía trước còn rất lớn để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho hơn 14 triệu người dân trong năm 2026.

Sau khi khám sức khỏe định kỳ, dữ liệu sức khỏe người dân sẽ được đưa vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý ẢNH: DUY TÍNH

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM PGS-TS Tăng Chí Thượng cho rằng, để hoàn thành mục tiêu này, chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân phải thực sự trở thành phong trào hành động của cả hệ thống chính trị. Trong đó, mỗi xã, phường, đặc khu là hạt nhân tổ chức thực hiện; mỗi bệnh viện là một điểm khám sức khỏe; mỗi người dân là chủ thể tích cực tham gia chăm sóc sức khỏe của chính mình.

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, thực tiễn cho thấy ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chính quyền quyết liệt chỉ đạo, cả hệ thống chính trị đồng lòng vào cuộc thì ở đó tiến độ triển khai nhanh, tỷ lệ bao phủ cao.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc, trong 6 tháng qua, Sở Y tế TP.HCM đã tập trung xây dựng 4 nền tảng cốt lõi cho chương trình, gồm: hoàn thiện nền tảng tổ chức thực hiện; nền tảng chuyển đổi số; nền tảng thể chế, hướng dẫn chuyên môn và mô hình cung ứng dịch vụ.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành y tế thành phố sẽ triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm:

Phát huy vai trò lãnh đạo của chính quyền cơ sở và lấy tỷ lệ người dân được khám sức khỏe làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

Triển khai Đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại 100% trạm y tế.

Luân phiên bác sĩ về tuyến y tế cơ sở.

Tổ chức khám sức khỏe không phụ thuộc địa giới hành chính, đồng thời cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.

Huy động bệnh viện công, tư và các đội khám lưu động đến 168 xã, phường, đặc khu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

Điều hành toàn bộ chương trình bằng hệ thống Dashboard và dữ liệu thời gian thực để theo dõi, đánh giá và phân bổ nguồn lực.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng nền y tế hiện đại, dự phòng, thông minh, công bằng, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm.