Từ 1.7, người dân TP.HCM có hồ sơ sức khỏe điện tử trên điện thoại

Ngày 1.7, Sở Y tế TP.HCM chính thức triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng Công dân số TP.HCM. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế, hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật liên tục theo suốt cuộc đời, phục vụ chăm sóc sức khỏe chủ động và lấy người dân làm trung tâm.

Hồ sơ sức khỏe điện tử do Sở Y tế TP.HCM phối hợp Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM xây dựng. Dữ liệu được hình thành từ nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện. Nhờ đó, kết quả mỗi lần khám sức khỏe không còn là những phiếu khám riêng lẻ mà được lưu trữ lâu dài trên môi trường số, giúp người dân theo dõi tình trạng sức khỏe theo thời gian, đồng thời hỗ trợ bác sĩ có đầy đủ thông tin khi khám, điều trị.

Trước mắt, hồ sơ sức khỏe điện tử đã cập nhật dữ liệu của những người tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân của TP.HCM và sẽ tiếp tục bổ sung sau mỗi lần khám sức khỏe định kỳ.

TP.HCM chính thức triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng Công dân số TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Để hồ sơ được đầy đủ và cập nhật thường xuyên, Sở Y tế khuyến khích người dân chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ theo giấy mời của địa phương hoặc tại các cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện. Mỗi lần khám không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn bổ sung dữ liệu cho hồ sơ sức khỏe điện tử.

Chỉ 3 bước để sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử:

Bước 1: Tải ứng dụng Công dân số TP.HCM trên App Store hoặc Google Play.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Bước 3: Chọn Y tế - hồ sơ sức khỏe điện tử để tra cứu thông tin, kết quả khám sức khỏe và các dữ liệu khám chữa bệnh khi hệ thống được cập nhật.

Người dân TP.HCM có thể cài đặt và sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng Công dân số TP.HCM để theo dõi tình trạng sức khỏe của mình ẢNH: SYT





Hồ sơ sức khỏe điện tử có gì?

Sau khi cài đặt, đăng nhập ứng dụng Công dân số TP.HCM và chọn mục Y tế - hồ sơ sức khỏe điện tử, người dân có thể theo dõi 3 nhóm thông tin.

Thứ nhất, thông tin chung bao gồm họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại; nhóm máu, số thẻ bảo hiểm y tế; thông tin người thân hoặc người giám hộ; tiền sử dị ứng, tiền sử bệnh, lịch sử tiêm chủng và tóm tắt lần khám sức khỏe gần nhất.

Các dữ liệu này được đồng bộ nhằm giúp người dân dễ tra cứu, đồng thời hỗ trợ bác sĩ có đầy đủ thông tin khi chăm sóc sức khỏe.

Thứ hai, thông tin sức khỏe, đây là phần quan trọng nhất của hồ sơ sức khỏe điện tử. Hệ thống lưu toàn bộ kết quả khám sức khỏe theo từng năm để người dân theo dõi sự thay đổi của các chỉ số sức khỏe. Thông tin gồm:

Khám thể lực: Chiều cao, cân nặng, BMI, huyết áp, mạch...

Khám lâm sàng: Tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh, cơ xương khớp, da liễu...

Cận lâm sàng: Công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, X-quang và các kết quả khác (nếu có).

Kết luận sau khám: Phân loại sức khỏe, bệnh hoặc yếu tố nguy cơ được phát hiện cùng khuyến nghị của bác sĩ.

Sở Y tế khuyến nghị người dân đọc kỹ phần kết luận và hướng dẫn sau mỗi lần khám để chủ động chăm sóc sức khỏe.

Thông tin về sức khỏe người dân TP.HCM có trên hồ sơ sức khỏe điện tử ẢNH: DUY TÍNH





Hồ sơ sức khỏe điện tử cập nhật dữ liệu bệnh tật ở bệnh viện

Theo Sở Y tế TP.HCM, dự kiến từ tháng 12.2026, khi kho dữ liệu ngành y tế TP.HCM hoàn thành và vận hành, hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh từ các bệnh viện và cơ sở y tế.

Người dân có thể tra cứu lịch sử khám ngoại trú, điều trị nội trú, chẩn đoán bệnh, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, thủ thuật và các thông tin điều trị khác.

Theo Sở Y tế, việc liên thông dữ liệu sẽ giúp bác sĩ nhanh chóng nắm được tiền sử bệnh, nâng cao chất lượng chẩn đoán, hạn chế chỉ định trùng lặp và bảo đảm tính liên tục trong chăm sóc sức khỏe.