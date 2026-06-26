Từ 1.7, mỗi người dân TP.HCM chính thức có hồ sơ sức khỏe điện tử

Ngày 26.6, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 1.7, TP.HCM chính thức ra mắt hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây là sản phẩm chuyển đổi số có ý nghĩa đặc biệt của ngành y tế chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Khi đi vào vận hành, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất, lưu giữ toàn bộ thông tin khám sức khỏe, khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe theo vòng đời", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử

Trước đó, vào tháng 4.2026, Sở Y tế TP.HCM phối hợp Sở Khoa học - Công nghệ, Trung tâm chuyển đổi số và Công an TP.HCM đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm "đúng người, đúng dữ liệu", hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Dữ liệu sức khỏe được cập nhật từ các cơ sở khám, chữa bệnh, các chương trình khám sức khỏe, tầm soát và được tích hợp, hiển thị tập trung trên ứng dụng.

Đáng chú ý, việc xác thực thông tin sẽ được thực hiện thông qua định danh điện tử VNeID, bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân.

Từ năm 2021, phường 27, quận Bình Thạnh, nay là phường Bình Quới (TP.HCM) đã bắt đầu tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân ẢNH: DUY TÍNH

Lợi ích của hồ sơ sức khỏe điện tử

Theo Sở Y tế TP.HCM, đối với người dân, hồ sơ sức khỏe điện tử giúp họ quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời, từ đó chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Đối với bác sĩ, hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp đầy đủ thông tin về tiền sử bệnh, yếu tố nguy cơ và quá trình khám chữa bệnh, hỗ trợ chẩn đoán chính xác, phát hiện sớm bệnh và lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Với cơ quan quản lý, hệ thống tạo nguồn dữ liệu lớn để phân tích mô hình bệnh tật theo nhóm tuổi, nghề nghiệp, địa bàn, phục vụ phòng chống dịch và hoạch định chính sách y tế.

Từ 1.7.2026, người dân TP.HCM sẽ được hưởng lợi nhiều từ hồ sơ sức khỏe điện tử ẢNH: DUY TÍNH

Hồ sơ sức khỏe điện tử quản lý đầy đủ các thông tin theo quy định của Bộ Y tế, gồm thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật, dị ứng, tiêm chủng, sức khỏe sinh sản, thông tin khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú, tiêm vắc xin...

Dữ liệu do ngành y tế TP.HCM quản lý, bệnh viện được khai thác thông tin phục vụ điều trị, còn người dân có thể xem, cập nhật thông tin sức khỏe cá nhân và chia sẻ với bác sĩ khi đi khám chữa bệnh.

7 giải pháp để hoàn thiện mục tiêu khám sức khỏe gần 15 triệu dân Sau 1 tháng triển khai kế hoạch của UBND TP.HCM (từ ngày 25.5 đến 24.6.2026) về tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân, toàn thành phố đã khám cho 108.895 người, trung bình 3.378 người/ngày. Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ triển khai 7 giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho gần 15 triệu người dân vào cuối năm 2026. Cụ thể, TP.HCM sẽ tiếp tục đưa dịch vụ khám sức khỏe đến gần người dân hơn; triển khai mô hình khám sức khỏe không phụ thuộc địa giới hành chính; tận dụng mọi lần người dân tiếp xúc với hệ thống y tế để thực hiện khám sức khỏe. Nâng cấp Dashboard từ công cụ thống kê thành công cụ quản trị dân số khám sức khỏe theo thời gian thực; tăng cường kiểm tra việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Đẩy mạnh truyền thông, huy động sự tham gia của toàn xã hội; đồng thời phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai chương trình.



