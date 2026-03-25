Thời sự

56 bệnh viện tại TP.HCM đồng loạt khám bệnh miễn phí cho 16.000 người dân

Duy Tính
25/03/2026 17:56 GMT+7

56 bệnh viện tại TP.HCM tổ chức 60 điểm khám bệnh miễn phí vào ngày 5.4, tầm soát bệnh cho 16.000 người dân, ưu tiên khu vực xa trung tâm.

Ngày 25.3, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tổ chức khám bệnh chuyên khoa miễn phí cho người dân. Theo đó, 56 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM sẽ tổ chức 60 điểm khám bệnh đặt tại các trạm y tế xã, phường, dự kiến có 16.000 lượt người dân được khám bệnh.

Chương trình nhằm chào mừng ngày Sức khỏe Việt Nam (7.4) và sự kiện khởi động mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" tại 3 xã Bắc Tân Uyên, Hiệp Phước và Đất Đỏ, đều diễn ra vào ngày 5.4.

Theo phó giáo sư - tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chương trình khám bệnh miễn phí ưu tiên triển khai tầm soát bệnh tại các khu vực xa trung tâm, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi cư trú. Việc khám bệnh sẽ do chính các bác sĩ chuyên khoa của nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực tiếp xuống địa phương, phối hợp với trạm y tế phường, xã tổ chức khám, tư vấn và tầm soát bệnh cho người dân. 

Chương trình có sự tham gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175.

56 bệnh viện TP.HCM đồng loạt khám bệnh miễn phí cho 16.000 người - Ảnh 1.

TP.HCM khởi động mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư"

Ngoài khám bệnh tổng quát, các bệnh viện sẽ triển khai tầm soát nhiều bệnh lý chuyên khoa quan trọng, giúp người dân phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót. Cụ thể, người dân sẽ được tầm soát bệnh lý mắt như bệnh võng mạc, tật khúc xạ; bệnh lý ngoài da; bệnh lý răng miệng; tầm soát tim bẩm sinh ở trẻ em; tầm soát các bệnh lý ung thư phổ biến...

Song song đó, các điểm khám sẽ thực hiện đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đánh giá nguy cơ tim mạch, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính. Người dân còn được tư vấn chế độ dinh dưỡng, lối sống và hướng dẫn theo dõi sức khỏe phù hợp với từng độ tuổi.

Các bệnh viện tham gia sẽ phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường, xã để tổ chức khám khoa học, thuận tiện, đồng thời cập nhật thông tin sức khỏe nhằm phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài theo địa bàn dân cư. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh lý sẽ được tư vấn theo dõi tại địa phương hoặc chuyển tuyến phù hợp để tiếp tục điều trị.

Sở Y tế TP.HCM kêu gọi người dân tích cực tham gia các điểm khám tầm soát tại địa phương, chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và người có yếu tố nguy cơ. Việc phát hiện sớm các bệnh lý chuyên khoa như bệnh võng mạc, tật khúc xạ, tim bẩm sinh hay ung thư sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tin liên quan

Bác sĩ gia đình kiểu mới

'Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn' thí điểm đầu tiên tại TP.HCM và cả nước thực chất là mô hình bác sĩ gia đình. Vấn đề mới ở đây là các đội này chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe người dân trên địa bàn để có hướng xử lý.

