TP.HCM huy động 10.000 y bác sĩ, 480 cơ sở y tế khám sức khỏe toàn dân

Ngày 16.7, tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chính thức phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Theo đó, TP.HCM quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân thành phố được khám sức khỏe trong năm nay, có hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

"Đây không chỉ là một chương trình khám sức khỏe có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mà còn là bước đi chiến lược nhằm chuyển mạnh hệ thống y tế của thành phố từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, lấy dự phòng làm nền tảng, dữ liệu làm công cụ quản trị và người dân làm trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.

Cũng theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, với tinh thần "tăng tốc từng ngày, bứt phá từng tuần, về đích trước hạn", ngành y tế thành phố đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm này.

TP.HCM quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân thành phố được khám sức khỏe trong năm nay ẢNH: DUY TÍNH

Hoàn thành khám sức khỏe trước 15.12

PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 480 cơ sở y tế của TP.HCM, bộ ngành, tư nhân tham gia khám sức khỏe. Ngành y tế TP.HCM đã huy động hơn 10.000 cán bộ y tế thực hiện.

Theo số liệu, TP.HCM có khoảng 6,5 triệu người lao động; khoảng 2,7 triệu học sinh; 800.000 sinh viên và 6 triệu người gồm trẻ không đi học, lao động phi chính thức, người cao tuổi và bảo trợ xã hội.

Sau gần 2 tháng triển khai khám sức khỏe, kể từ ngày 25.5 đến nay, toàn TP.HCM đã có hơn 550.000 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Nếu tính từ đầu năm 2026, bao gồm kết quả khám sức khỏe của lực lượng đoàn viên, người lao động do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp triển khai, đến nay toàn thành phố đã có hơn 1,1 triệu người dân được khám sức khỏe.

Ngành y tế đặt ra tiến độ đợt cao điểm khám trong tháng 8. Trong tháng 9 mở rộng ra doanh nghiệp và trường học. Đến 31.10 hoàn thành khám sức khỏe, rà soát toàn dân, bổ sung đảm bảo mọi người đều được khám sức khỏe. Dự kiến đến 15.12 hoàn thành mục tiêu 100% người dân TP.HCM được khám sức khỏe.

Kết quả khám sức khỏe sẽ được tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử, mỗi người dân TP.HCM từ đây có hồ sơ sức khỏe điện tử ẢNH: DUY TíNH

Đảm bảo thông suốt trong khám sức khỏe toàn dân

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân thì y tế và sức khỏe là 2 lĩnh vực quan trọng nhất. Vì vậy, cần có cơ chế phối hợp đồng bộ, thông suốt giữa cơ quan quản lý nhà nước của thành phố với chính quyền 168 xã, phường, đặc khu.

Bí thư Đảng ủy các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chỉ đạo, trong khi UBND thành phố và lãnh đạo phụ trách lĩnh vực y tế phối hợp chặt chẽ để tạo sự thống nhất từ thành phố đến cơ sở trong triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các cơ sở y tế thuộc Trung ương, các bộ, ngành, lực lượng vũ trang cùng ngành y tế TP.HCM trong đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân. Sự tham gia của các đơn vị đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe.

Cũng theo lãnh đạo TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận chỉ đạo triển khai chương trình khám sức khỏe trên phạm vi cả nước và TP.HCM là một trong những địa phương trọng điểm. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để thành phố tháo gỡ, bảo đảm chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai hiệu quả, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.