Hơn 1.000 phản ánh gửi Sở Y tế TP.HCM, vi phạm pháp luật chiếm nhiều nhất

Ngày 13.7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau 6 tháng vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh trong lĩnh vực y tế theo hướng số hóa và quản trị dữ liệu, ngành đã tiếp nhận 1.035 phản ánh, kiến nghị và xử lý 1.029 trường hợp.

Các phản ánh tập trung nhiều nhất vào hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế (285 lượt), tiếp đến là dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính (145 lượt), thái độ phục vụ của nhân viên y tế (98 lượt), chất lượng khám chữa bệnh (93 lượt), quy trình khám chữa bệnh (76 lượt) và chi phí khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế (54 lượt)...

Các phản ánh của người dân đến Sở Y tế TP.HCM và được số hóa ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Theo Sở Y tế TP.HCM, các phản ánh không chỉ thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của người dân mà còn giúp cơ quan quản lý kịp thời nhận diện những bất cập trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý và cung ứng dịch vụ y tế.

Toàn bộ phản ánh đều được số hóa, phân loại theo lĩnh vực, cơ sở y tế, mức độ nghiêm trọng, thời gian xử lý và xu hướng phát sinh để hình thành hệ thống dashboard theo dõi thời gian thực. Dữ liệu này giúp ngành y tế phát hiện sớm nguy cơ, nhận diện các cơ sở phát sinh nhiều phản ánh để kịp thời chấn chỉnh.

Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết Tổ công tác đặc biệt vẫn duy trì họp buổi sáng hằng ngày để phân tích phản ánh của người dân, xem xét phản hồi từ các cơ sở y tế và đánh giá nguyên nhân từng vụ việc. Nhiều vấn đề được xử lý ngay từ cơ sở, trong khi các nội dung mang tính hệ thống được tổng hợp phục vụ công tác quản trị và hoàn thiện chính sách.

Nhiều phản ánh đã giúp ngành y tế phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh để chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý ẢNH: DUY TÍNH

Đáng chú ý, nhiều phản ánh đã giúp ngành y tế phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh để chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý. Với các vụ việc phức tạp hoặc có dấu hiệu hình sự, Sở Y tế chủ động phối hợp Công an TP.HCM điều tra theo quy định.

Theo Sở Y tế TP.HCM, phản ánh của người dân không chỉ bảo vệ quyền lợi người bệnh mà còn trở thành kênh giám sát xã hội, góp phần phòng ngừa sai phạm, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hệ thống y tế.

Ngành y tế TP.HCM đánh giá việc số hóa phản ánh là bước quan trọng trong chiến lược quản trị dựa trên dữ liệu. Thay vì chỉ giải quyết từng vụ việc riêng lẻ, dữ liệu phản ánh nay được sử dụng để đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế, hỗ trợ điều hành và hoạch định chính sách, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.