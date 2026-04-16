Bệnh viện bị trừ tiền nếu bắt bệnh nhân bảo hiểm y tế mua thuốc bên ngoài

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, trong quý 1 năm 2026, có 26 trường hợp phản ánh liên quan đến chi phí khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (4,5%), đứng thứ 8/10 nhóm nội dung phản ánh. Dù tỷ lệ không cao, đây vẫn là lĩnh vực nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền lợi người bệnh nên được ngành y tế đặc biệt quan tâm.

Nhiều sai sót trong thu phí và thực hiện bảo hiểm y tế

Bà Đinh Thị Hoài Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế TP.HCM, cho biết qua tổng hợp phản ánh đã phát hiện một số vấn đề nổi cộm. Trước hết là tình trạng thu phí sai quy định, như thu các khoản ngoài danh mục, thu chênh lệch giữa giá niêm yết và thực tế, thu tiền nhưng không giải thích rõ ràng cho người bệnh.

Có cơ sở không xuất hóa đơn, bố trí người thu tiền không đúng chức năng, thậm chí có trường hợp thu tiền vào tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, tình trạng hoàn tiền thừa chậm trễ, nhầm lẫn giữa khám dịch vụ và khám thường, hoặc không trả lại tiền lẻ cũng gây bức xúc cho người bệnh.

Liên quan đến bảo hiểm y tế, có hiện tượng từ chối hoặc hạn chế quyền lợi người bệnh bảo hiểm y tế, như chuyển sang khám dịch vụ, đặt ra các quy định không hợp lý (mỗi ngày chỉ khám một chuyên khoa bảo hiểm y tế). Hoặc thiếu bác sĩ ở khu khám bảo hiểm y tế nhưng lại có đủ ở khu dịch vụ. Một số trường hợp cấp cứu vẫn bị thu thêm chi phí không phù hợp, hoặc các kỹ thuật cơ bản không được thanh toán bảo hiểm.

Bên cạnh đó, tình trạng chỉ định mua thuốc, vật tư ngoài danh mục bảo hiểm y tế nhưng không giải thích rõ lý do cũng khiến người bệnh phải tự chi trả trong khi điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Siết chặt quản lý, minh bạch quy trình và giá dịch vụ

Trước thực trạng trên, Sở Y tế TP.HCM đã đề ra nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh.

Trước hết, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế quản lý chặt chẽ nguồn lực, tuân thủ quy định về sử dụng cơ sở vật chất và nhân lực. Theo đó, tối đa 20% giường bệnh được sử dụng cho dịch vụ theo yêu cầu; đồng thời, tối thiểu 70% thời gian của chuyên gia, thầy thuốc giỏi phải dành cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ tuyến dưới.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải tách bạch rõ ràng giữa khu khám bảo hiểm y tế và khu khám dịch vụ, khám thường, đảm bảo người bệnh được tư vấn đầy đủ và tự nguyện lựa chọn. Tuyệt đối không ép buộc người bệnh khám theo yêu cầu.

Về giá dịch vụ, các đơn vị phải xây dựng theo đúng quy định, công khai minh bạch tại cơ sở và trên các kênh thông tin chính thức. Việc thu phí phải đúng giá đã niêm yết, không được tự ý bổ sung các khoản phí không rõ ràng, đồng thời phải hạch toán độc lập, tránh trùng lặp chi phí đã được ngân sách hoặc bảo hiểm y tế chi trả.

Minh bạch giá viện phí để người bệnh biết ẢNH: DUY TÍNH

Chấm dứt các hành vi vi phạm

Ngành y tế cũng nhấn mạnh cần chấm dứt ngay các hành vi như tư vấn một chiều nhằm ép bệnh nhân sử dụng dịch vụ, dồn bác sĩ giỏi sang khu khám dịch vụ, hoặc tự ý thu thêm các khoản phí không minh bạch.

Các cơ sở y tế được yêu cầu chủ động rà soát toàn diện, tự kiểm tra, chấn chỉnh các lỗ hổng trong tư vấn và thu phí. Không để phát sinh thêm phản ánh tiêu cực từ người dân do sai sót chủ quan. Đồng thời, cần cân bằng giữa phát triển dịch vụ chất lượng cao và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bệnh, đặc biệt là người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

Theo đánh giá, một số phản ánh xuất phát từ việc người dân chưa được cung cấp đầy đủ thông tin, dẫn đến hiểu nhầm. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp sai sót thực tế cần được xử lý. Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Trong năm 2026, Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Người bệnh bảo hiểm y tế mua thuốc bên ngoài, bệnh viện bị trừ tiền

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, khẳng định từ năm 2026, người bệnh bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài thì sẽ được cơ quan bảo hiểm thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo Nghị định 188 năm 2025 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật Bảo hiểm y tế).

Tuy nhiên, số tiền mà cơ quan bảo hiểm chi trả cho người bệnh sau đó trừ vào dự toán chi của cơ sở khám chữa bệnh (nơi không cung cấp được thuốc, vật tư y tế cho người bệnh). Vì vậy, bà đề nghị các đơn vị cần đặc biệt lưu ý, hạn chế tối đa việc để người bệnh mua ngoài nếu không thật sự cần thiết.