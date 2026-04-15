Bệnh nhân hưởng trọn quyền lợi bảo hiểm y tế sau phản ánh đến Sở Y tế TP.HCM

Ngày 15.4, Sở Y tế TP.HCM tổ chức sơ kết hoạt động ngành y tế quý 1/2026. Một trong những nội dung trọng tâm được nêu ra là công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế được chuẩn hóa, đặc biệt là việc xử lý phản ánh của người dân.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ đầu năm 2026 đến ngày 12.4, đơn vị đã tiếp nhận 629 phản ánh, trong đó nhiều nhất qua đường dây nóng; tiếp đến là thư điện tử, cổng dịch vụ công, phản ánh trực tiếp và các kênh khác.

Trong số này, phản ánh về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế chiếm tỷ lệ cao nhất với 27,6% (174 phản ánh). Tiếp theo là các phản ánh về vướng mắc liên quan dịch vụ công, Cổng dịch vụ công quốc gia, chất lượng chuyên môn, quy trình khám chữa bệnh và thủ tục, cấp phép hành nghề, thái độ phục vụ, chi phí khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế, thông tin y tế và truyền thông, chế độ chính sách.

Với các phản ánh trên, thông qua "Dashboard" - nền tảng điều hành số, thông tin được chuyển đến các phòng chức năng, đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh, giải trình, khắc phục và báo cáo kết quả.

Người dân được hưởng trọn quyền lợi bảo hiểm y tế sau phản ánh đến Sở Y tế TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

"Sở Y tế phân công rõ đầu mối, tiến độ và trách nhiệm nhằm rà soát, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại. Quy trình này đã xóa bỏ cách tiếp nhận rời rạc, xử lý quyết liệt và linh hoạt, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Từ các vụ việc cụ thể, qua đó cải tiến chất lượng của hệ thống", Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng chia sẻ. Ông Dũng cũng cho biết thêm có những trường hợp Giám đốc Sở Y tế trực tiếp kết nối với đơn vị để chỉ đạo giải quyết ngay.

Tính đến nay, Sở Y tế TP.HCM đã xử lý xong 605 phản ánh, còn 24 phản ánh đang chờ xác minh.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng đưa ra một ví dụ điển hình. Theo đó, một bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng, đã được bệnh viện phẫu thuật cấp cứu giữ lại mạng sống. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân phải tái nhập viện và mổ cấp cứu lần hai do biến chứng từ cuộc mổ trước. Nỗi đau bệnh tật chưa qua thì nỗi lo viện phí lại ập đến ở lần nằm viện thứ hai, khi bệnh nhân được thông báo không được thanh toán bảo hiểm y tế với chi phí lên tới hơn 30 triệu đồng. Lý do được đưa ra là kỹ thuật mổ lần hai không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Ngay khi tiếp nhận thông tin qua hệ thống Dashboard, lãnh đạo và các phòng chức năng của Sở Y tế TP.HCM đã không xem đây là trường hợp từ chối theo quy trình thông thường mà lập tức vào cuộc, làm việc trực tiếp, cặn kẽ với cả bệnh viện và bộ phận giám định bảo hiểm y tế. Sau quá trình rà soát và đối thoại sát sao, nút thắt đã được tháo gỡ, người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế đúng quy định.

"Qua câu chuyện này, có thể thấy rõ nếu không có kênh phản ánh nhạy bén và sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý, người bệnh có thể đã phải chịu thiệt thòi rất lớn", phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tổ công tác đặc biệt - "cánh tay nối dài" của Ban Giám đốc Sở Y tế đã phối hợp với Công an TP.HCM tập trung xử lý các "địa chỉ đen" vi phạm pháp luật trong khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đã khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can.

Trong quý 2/2026, Sở Y tế TP.HCM sẽ xây dựng mạng lưới cảnh báo sớm và thông minh, không chỉ trong hệ thống y tế mà còn kết nối với UBND phường, xã, đặc khu và các sở, ngành liên quan. Kịp thời chấn chỉnh, tiến tới hạn chế tối đa các vi phạm như khám chữa bệnh "chui", núp bóng, "vẽ bệnh" để trục lợi.