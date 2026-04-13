Lần đầu tiên huy động 101 bệnh viện đồng loạt khám sức khỏe cho người dân TP.HCM

Ngày 13.4, Sở Y tế TP.HCM cho biết, lần đầu tiên tại TP.HCM, 101 bệnh viện đồng loạt ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại 168 phường, xã, đặc khu. Hoạt động này đánh dấu bước triển khai đồng bộ, nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 17.4, là bước khởi động cho chương trình khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh định kỳ cho toàn bộ người dân TP.HCM trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Mục tiêu quản lý sức khỏe chủ động, liên tục, toàn diện cho hơn 15 triệu dân trong một siêu đô thị.

Khám sức khỏe cho người dân TP.HCM

Việc khám sức khỏe, khám sàng lọc và tầm soát bệnh được tổ chức theo hướng phân công chuyên môn rõ ràng, phát huy thế mạnh của từng tuyến, từng nhóm cơ sở y tế.

Theo đó, các bệnh viện tuyến Trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt, bệnh nghề nghiệp.

Các bệnh viện chuyên khoa của TP.HCM triển khai tầm soát chuyên khoa theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần...

Hệ thống bệnh viện đa khoa tuyến thành phố và bệnh viện đa khoa khu vực tập trung khám, phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến.

Khối bệnh viện tư nhân và trung tâm y tế khu vực cũng tham gia tích cực, góp phần mở rộng độ bao phủ và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân.

Đáng chú ý, trong đợt này, ngành y tế sẽ ưu tiên khám tầm soát ung thư cổ tử cung cho phụ nữ tại 16 phường, xã. Đối tượng là lao động tự do, nữ công nhân tại một số nhà máy. Hoạt động này sẽ do Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Bình Tân, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Bình Dương, Trung tâm y tế khu vực Tân Uyên phụ trách.

Toàn bộ kết quả khám và sàng lọc sức khỏe người dân sẽ được cập nhật và liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử

Sở Y tế yêu cầu toàn bộ kết quả khám, tầm soát phải được cập nhật và liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài cho người dân.

Sau khi khám sức khỏe, khám sàng lọc, các trạm y tế sẽ tiếp nhận kết quả, phân loại, lập danh sách quản lý người dân theo nhóm nguy cơ. Đồng thời tổ chức theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, bảo đảm nguyên tắc phát hiện sớm - can thiệp sớm - quản lý liên tục.

Hiện nay, Đề án khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh cho người dân TP.HCM giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo đã được Sở Y tế hoàn thiện. Khi được phê duyệt, đề án sẽ trở thành cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu.