Thời sự

Xử phạt nặng nha khoa 'phớt lờ' quyết định đình chỉ của Sở Y tế TP.HCM

Thang Duy
18/05/2026 16:15 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở y tế vi phạm: nha khoa vẫn hoạt động dù bị đình chỉ, phòng khám nội trú trái phép, hành nghề không phép.

Ngày 18.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, đáng chú ý là Công ty cổ phần y học cổ truyền Việt Nhật (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền, 372 - 374 Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài) bị xử phạt 118 triệu đồng. Cơ sở này vi phạm về việc hoạt động có biển hiệu nhưng không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định; người hành nghề không đăng ký; điều trị nội trú trái phép; quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi chuyên môn.

Ngoài xử phạt tiền, cơ sở còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 2 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 1 tháng đối với bác sĩ P.T.Đ.T; buộc xóa quảng cáo vi phạm.

Phòng khám y học cổ truyền Việt Nhật bị rút phép hoạt động 2 tháng

ẢNH: THANG DUY

Đặc biệt, trong đợt này, Sở Y tế xử phạt Công ty TNHH nha khoa Sài Gòn Tâm Đức TP.HCM (Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt, 344A - 346 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài) với số tiền 90 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Mặt khác, cơ sở nha khoa này còn bị đình chỉ hoạt động thêm 18 tháng.

Cũng tại địa chỉ nha khoa trên, ông L.H.D và bà L.N.H.T có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Mỗi người bị xử phạt 35 triệu đồng.

2 lần xử phạt trong khoảng thời gian rất ngắn, cơ sở nha khoa này bị đình chỉ hoạt động tổng cộng 20 tháng

ẢNH: THANG DUY

Trước đó, ngày 13.2, Sở Y tế ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức TP.HCM 14 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng. Cơ sở nha khoa này vi phạm không niêm yết giá, lập sổ khám bệnh không đầy đủ, và không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động.

Ngang nhiên hoạt động khi không có giấy phép và cũng không có chứng chỉ hành nghề, bà L.T.H tại địa chỉ trên đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận) bị xử phạt 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 18 tháng.

Trong đợt này, Sở Y tế cũng xử phạt một số cơ sở hoạt động không phép, người hành nghề không đăng ký, vi phạm về ghi sổ khám chữa bệnh, niêm yết giá, bán thuốc kê đơn nhưng không có đơn thuốc…

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị các sở y tế tiếp tục triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

