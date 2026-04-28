Thời sự

TP.HCM xử phạt nặng, đình chỉ cơ sở thẩm mỹ, nha khoa không phép

Duy Tính
28/04/2026 13:08 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM xử phạt cơ sở thẩm mỹ, nha khoa không phép, vi phạm quảng cáo, mức phạt 140 - 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động.

Ngày 28.4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với địa điểm kinh doanh Linh Anh thuộc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Linh Anh Region (ở đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi) với tổng số tiền 140 triệu đồng.

Nguyên nhân, cơ sở này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động. Ngoài xử phạt tiền, cơ sở còn bị đình chỈ hoạt động khám chữa bệnh 12 tháng; buộc xóa quảng cáo.

Cũng tại địa chỉ trên, một người tên T.H.H bị xử phạt 30 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Thẩm mỹ viện Linh Anh (ở đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi) bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 12 tháng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động

Cũng với hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép và quảng cáo khi chưa có phép hoạt động, địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH nha khoa Masteri (đường Thống Nhất, khu phố Nội Hóa 1, phường Đông Hòa) bị xử phạt 160 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở bị đình chỉ hoạt động 18 tháng, buộc xóa quảng cáo.

Với hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, Công ty TNHH Tập đoàn Việt Khang (đường Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh) bị xử phạt 90 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn 2 tháng.

Công ty TNHH MTV y dược Hoàng Gia (đường Nguyễn Công Trứ, phường Bến Thành) bị xử phạt 84 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 2 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn 1 tháng.

Trong đợt này, Sở Y tế TP.HCM xử phạt cơ sở kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ nha khoa Athena (đường số 7, phường An Lạc) 36 triệu đồng vì vi phạm về quảng cáo, niêm yết giá, lập sổ khám bệnh; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 1 tháng; buộc xóa quảng cáo. Cũng tại địa chỉ này, ông P.T bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 22 tháng, buộc nộp lại 5 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm.

