Xử phạt cơ sở thẩm mỹ hoạt động 'chui' trong chung cư ở TP.HCM

Ngày 24.2, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đầu tháng 2.2026. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu gồm: hoạt động không phép, quảng cáo thiếu nội dung - quảng cáo quá lố, khám bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề, hoạt động quá phạm vi chuyên môn…

Xử phạt nặng chủ cơ sở thẩm mỹ "chui"

Đáng chú ý, Sở Y tế xử phạt bà N.T.Th (ở căn hộ lầu 9, chung cư số 223 Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận) với số tiền 125 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hành nghề; quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động.

Bà Th. bị đình chỉ hoạt động cơ sở 18 tháng, buộc nộp lại 10 triệu đồng là số tiền thu lợi bất hợp pháp; buộc tháo gỡ quảng cáo.

Bà Th. từng bị bạn đọc phản ánh thực hiện tiêm filler, botox và các dịch vụ phẫu thuật, thẩm mỹ xâm lấn cho khách hàng tại căn hộ riêng. Bà Th. không có giấy phép hành nghề y, không đủ điều kiện cơ sở vật chất theo quy định nhưng vẫn tổ chức hoạt động thẩm mỹ, có dấu hiệu hành nghề y trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Ngoài ra, bà Th. còn có hành vi đào tạo, thu tiền và cấp chứng chỉ/bằng đào tạo tiêm filler, botox trái phép cho các học viên đăng ký học tại căn hộ nêu trên. Bên cạnh đó, bà Th. có dấu hiệu cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn…

Trong loạt bài điều tra về thẩm mỹ "chui" trên địa bàn TP.HCM, còn rất nhiều cơ sở hoạt động núp bóng trong các chung cư đã được PV Báo Thanh Niên cung cấp cho Sở Y tế TP.HCM.

Một cơ sở không phép tại TP.HCM bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý ẢNH: DUY TÍNH

Bị xử phạt vì khám bệnh không phép, quá phạm vi chuyên môn

Sở Y tế cũng đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Phòng chẩn trị y học cổ truyền Sài Gòn (15 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) với tổng số tiền 112 triệu đồng. Lý do, phòng khám này không niêm yết giá, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn, quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi hoạt động. Phòng khám còn bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn 1 tháng.

3 cơ sở gồm: Chi nhánh 2 - Công ty cổ phần Westway Dental (122F Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành), Công ty TNHH Harvard Medical Care (12 - 14 Phổ Quang, phường Tân Sơn), Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dr Bean (168 Hoa Lan, phường Cầu Kiệu) đều cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Mỗi cơ sở bị xử phạt 90 triệu đồng, bị đình chỉ 18 - 21 tháng. Bà L.T.D hành nghề không phép tại địa chỉ 12 - 14 Phổ Quang bị xử phạt 35 triệu đồng.

Công ty TNHH An Khuê Beauty Center (21 Trần Bình Trọng, phường Chợ Lớn) bị xử phạt cao nhất đợt này: 137 triệu đồng.

Công ty này có hàng loạt vi phạm: lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn; quảng cáo thiếu phạm vi chuyên môn. Công ty bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng, người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng; buộc tháo gỡ quảng cáo.

Ngoài ra, 3 cá nhân hoạt động tại công ty trên bị phạt 2 triệu đồng/người và bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Công ty cổ phần Lettle Garden Beauty And Spa (15 - 17 - 19 Hoàng Dư Khương, Phường Hòa Hưng) bị xử phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Công ty này bị buộc tháo gỡ quảng cáo.

Phạt bác sĩ cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề Đáng chú ý, Sở Y tế phát hiện ông N.H.D (phường Phú Mỹ, TP.HCM) cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Với hành vi này, ông D. bị xử phạt 35 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 23 tháng; buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề.



