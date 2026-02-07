Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: 15 ngày xử phạt vi phạm trong khám chữa bệnh hơn 1,1 tỉ đồng

Duy Tính - Trúc Quỳnh
07/02/2026 14:30 GMT+7

Tình trạng hành nghề 'chui', quảng cáo sai, chỉ định dịch vụ khám chữa bệnh vụ lợi, làm vượt quá phạm vi chuyên môn diễn ra khá phổ biến.

Ngày 7.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong nửa cuối tháng 1 (từ ngày 15 - 30.1), sở đã ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh, với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Thống kê từ các quyết định xử phạt cho thấy riêng khu vực phường Gò Vấp có 8 trường hợp bị Sở Y tế xử phạt. Hoạt động khám chữa bệnh, thẩm mỹ "chui" trong khu dân cư CityLand được xác định điểm nóng mà các cơ quan chức năng phường Gò Vấp nỗ lực xử lý.

TP.HCM: 15 ngày xử phạt vi phạm trong khám chữa bệnh hơn 1,1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Phòng mổ của cơ sở thẩm mỹ "chui" ở phường Gò Vấp, TP.HCM vừa bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý

ẢNH: DUY TÍNH

Trong các quyết định xử phạt, đáng chú ý là Phòng khám đa khoa Kingdom (Công ty cổ phần Bệnh viện Kingdom, 407 Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng) bị Sở Y tế xử phạt 125 triệu đồng do cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn và quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn. Phòng khám này bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng, người phụ trách chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng và buộc xóa quảng cáo vi phạm.

Tại phòng khám đa khoa trên, ông C.H.M bị xử phạt 9,5 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng vì vi phạm ghi chép hồ sơ bệnh án, chỉ định các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi. Cũng vi phạm các hành vi tương tư, ông T.Q.D bị xử phạt 11 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Viện thẩm mỹ KT (tầng 3, số 1 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành) bị xử phạt 30 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung phạm vi chuyên môn, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 1 tháng, xóa quảng cáo vi phạm

Công ty TNHH KT Dental Group (tầng 4, số 1 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành) bị xử phạt 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 12 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các vi phạm phổ biến gồm hành nghề khi chưa có chứng chỉ; hoạt động khám chữa bệnh không phép; quảng cáo sai quy định; không niêm yết giá dịch vụ; lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ hoặc cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc tăng cường xử phạt nhằm siết chặt quản lý hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

