TP.HCM: Phòng khám đa khoa Tân Bình bị rút phép 2 lần chỉ hơn 1 năm

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tân Bình (495 Cộng Hòa, phường Tân Bình) với tổng số tiền 124 triệu đồng.

Phòng khám bị xác định có hành vi: cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ. Đồng thời, phòng khám sử dụng từ ngữ như "nhất, duy nhất, tốt nhất, số 1" hoặc các từ tương tự quảng cáo mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Bên cạnh việc phạt tiền, phòng khám bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn 2 tháng. Đồng thời, buộc xóa quảng cáo vi phạm.

Phòng khám đa khoa Tân Bình liên tục sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Cũng tại Phòng khám đa khoa Tân Bình, bà V.T.L bị xử phạt 2 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng vì không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định.

Đây không phải là lần đầu Phòng khám đa khoa Tân Bình bị xử phạt, đình chỉ.

Trước đó, ngày 11.6.2024, sau khi nhận được phản ánh từ người dân liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Tân Bình, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra đột xuất và phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, kiểm tra tại phòng khám Ngoại 1 và Sản, đoàn kiểm tra phát hiện có 3 bảng dữ liệu bệnh nhân, 3 hồ sơ bệnh án ngoại trú của 3 người bệnh khám vào ngày 11.6. Có 9 phiếu điều trị, 9 đơn thuốc và các phiếu dịch truyền của 9 người cùng ngày.

Tuy nhiên, tất cả các phiếu này đều không có thông tin về bác sĩ khám bệnh và cho y lệnh, thay vào đó chỉ ghi "NK1".

Khi được hỏi, các bác sĩ có mặt tại phòng khám đều không thừa nhận đã thực hiện khám chữa bệnh và ghi chép các tài liệu nêu trên. Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra có nhiều người rời khỏi phòng khám trong lúc đoàn đang kiểm tra thực tế.

Từ những sai phạm trên, tháng 8 và tháng 9.2024, Sở Y tế TP.HCM xử phạt rút chứng chỉ hành nghề 6 bác sĩ và 4 điều dưỡng của phòng khám.

Theo đó, mỗi người bị rút chứng chỉ hành nghề 2 tháng, phạt mỗi người 2 triệu đồng vì hành vi không lập hồ sơ bệnh án hoặc lập hồ sơ không theo mẫu quy định.

Riêng Phòng khám đa khoa Tân Bình bị xử phạt với tổng số tiền 191 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 4 tháng; bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn 3 tháng.

Nguyên nhân, phòng khám không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo đúng quy định; lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; quảng cáo khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi chuyên môn; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn.

Ngoài ra, người hành nghề tại phòng khám không đăng ký hành nghề và người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề.

Bị đình chỉ hoạt động nhưng Phòng khám đa khoa Tân Bình lại thông báo tạm ngưng hoạt hoạt động - đang sửa chữa (Ảnh chụp sáng 9.11) ẢNH: DUY TÍNH