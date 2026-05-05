TP.HCM: Xử phạt viện thẩm mỹ vi phạm kinh doanh mỹ phẩm

Ngày 5.5, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Theo đó, Sở Y tế xử phạt 4 đơn vị với tổng số tiền là 194 triệu đồng.

3 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm

Trong đó, đáng chú ý là Công ty cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (Viện thẩm mỹ Khơ Thị, 222 - 224 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) bị xử phạt 95 triệu đồng.

Nguyên nhân, công ty này kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định (3 sản phẩm: a3 Athree Cosmetic Niacinamide Peptide Cream; a3 Athree Cosmetic Bio Placenta Solution; a3 Athree Cosmetic Amelie Essence).

Công ty thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

Công ty cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị bị buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm. Buộc tái xuất đối với hàng hóa nhập khẩu. Buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông. Buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa có nhãn vi phạm trong trường hợp không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa đối với sản phẩm a3 Athree Cosmetic Amelie Essence.

Ngoài ra, công ty còn bị buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản nhắc các sở y tế tiếp tục triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở đăng ký thuốc, cơ sở công bố, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm. Báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 1.6.

Đồng thời, các sở y tế tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Xử phạt nhà thuốc bán thuốc kê đơn nhưng không có đơn thuốc

Trong đợt này, Sở Y tế TP.HCM xử phạt Hộ kinh doanh nhà thuốc Ngọc Minh (11/1A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh) 49 triệu đồng vì nhiều sai phạm. Trong đó có hành vi mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thuốc đã hết hạn dùng; thuốc không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Sở Y tế TP.HCM đình chỉ hoạt động của Hộ kinh doanh nhà thuốc Ngọc Minh trong thời gian 2 tháng. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của dược sĩ phụ trách chuyên môn. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc Bisoprolol Viatris 5 mg (90 viên/hộp) số lô 8185352, HSD: 05/2026 không có số đăng ký lưu hành.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thái Minh (168 Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội) bị xử phạt 32,5 triệu đồng. Nhà thuốc không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nhà thuốc còn bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hữu Nghị 5 (6 Phạm Nhữ Tăng, phường Chánh Hưng) bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì bán thuốc khi không có đơn thuốc.