Mỹ phẩm bị thu hồi vẫn được bán trên mạng

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phạt Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam 75 triệu đồng vì thiếu hồ sơ thông tin theo quy định, buộc thu hồi và tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm gồm nhiều thương hiệu như Shiseido, Hada Labo...

Cùng việc nộp phạt, công ty này phải rút số tiếp nhận phiếu công bố của toàn bộ lô hàng sai phạm. Danh sách tiêu hủy đợt này bao gồm kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, dưỡng thể mang nhiều thương hiệu quen thuộc: Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label. Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm còn chịu hình phạt bổ sung là đình chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới trong thời hạn 6 tháng, đồng thời phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời gian quy định.

Việc thiếu hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) được cơ quan chức năng xác định là lỗi vi phạm nghiêm trọng, bởi đây là tài liệu căn bản để xác định thành phần, nguồn gốc và mức độ an toàn của sản phẩm trước khi đến tay người dùng. Khi thiếu các hồ sơ này, cơ quan quản lý không thể kiểm soát được chất lượng thực tế, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe của khách hàng.

Một sản phẩm trong danh mục bị thu hồi vẫn đang được bán công khai trên mạng ẢNH: QUANG THUẦN

Ngày 24.4, PV Thanh Niên khảo sát trên các nền tảng mạng xã hội và một số sàn thương mại điện tử thì phát hiện nhiều sản phẩm trong danh mục bị thu hồi vẫn đang được rao bán. Đơn cử, sản phẩm Rosette tẩy da chết vẫn đang được bán trên TikTok Shop, cửa hàng Ocean Shop quảng cáo đây là sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản, được bán với giá 486.889 đồng và cam kết giao hàng vào ngày 28.4 (nếu được mua đặt hàng vào ngày 24.4). Sản phẩm dưỡng ẩm nước hoa hồng Dokudami Natural Skin nằm trong danh mục bị thu hồi vẫn đang được bán trên sàn thương mại điện tử với giá 138.160 đồng, nhận hàng sau 2 - 3 ngày chốt đơn. Sản phẩm khác nằm trong danh mục bị thu hồi là Shiseido Fino Premium Touch cũng đang được một shop tên Mocoda rao bán trên nền tảng Facebook, với thông tin quảng cáo "giúp phục hồi tóc hư tổn và cho mái tóc bóng mượt".

Thực tế nhức nhối

Thời gian qua, cơ quan quản lý liên tục yêu cầu các doanh nghiệp rút khỏi thị trường hàng trăm loại mỹ phẩm do sai hồ sơ, kém chất lượng hoặc chứa thành phần cấm. Tuy nhiên, như nói trên, ngay cả những sản phẩm đã bị thu hồi vẫn được bán trên mạng. Lãnh đạo Cục Quản lý dược khẳng định ngành y tế đang siết chặt công tác kiểm soát hàng hóa trên thị trường. Nỗ lực này giúp kéo giảm tỷ lệ mỹ phẩm vi phạm xuống dưới 1,5% trên tổng số hơn 3.000 mẫu do cơ quan chức năng kiểm tra. Theo vị này, thực tế vẫn còn xuất hiện nhiều loại sản phẩm nhập lậu, hàng nhái nhãn hiệu khiến việc quản lý, bảo vệ người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Đây là một thực tế nhức nhối vẫn tồn tại ở nhiều địa phương. Đơn cử tại TP.HCM, mới đây Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 đã kiểm tra một kho hàng tại P.Tăng Nhơn Phú, phát hiện và thu giữ hàng nghìn chai sữa tắm là hàng nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ, không có hồ sơ tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm, không có hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Qua kiểm tra ban đầu, đoàn đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 5.664 chai sữa tắm xuất xứ Pháp, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ, không có hồ sơ tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm, không có hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 283 triệu đồng. Đoàn đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Hàng loạt sản phẩm bị cảnh báo, bị yêu cầu thu hồi nhưng vẫn đang được bán qua các nền tảng thương mại điện tử ẢNH: QUANG THUẦN

Tại TP.Cần Thơ, lực lượng chức năng P.Cái Khế cũng đã tổ chức kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm Chen Ny Shop tại số 58 Võ Trường Toản, phát hiện 524 sản phẩm là mỹ phẩm các loại như son môi, các mặt hàng làm đẹp khác. Tổng số hàng hóa hơn 350 sản phẩm nhập lậu, trị giá trên 56 triệu đồng; số sản phẩm còn lại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hơn 20 triệu đồng.

Tại Lâm Đồng, Đội QLTT số 10 (Chi cục QLTT Lâm Đồng) mới đây cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt đối với một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu với số tiền 14 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Cuộc chiến chống hàng lậu còn nhiều cam go

Một lãnh đạo Chi cục QLTT TP.HCM cho biết: Hàng hóa nhập lậu là hàng hóa được vận chuyển trái phép qua biên giới quốc gia mà không khai báo hoặc khai báo gian dối với cơ quan hải quan, nhằm trốn tránh các nghĩa vụ thuế và sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước. Bản chất của buôn lậu là hành vi gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, đặt lợi ích cá nhân phi pháp lên trên lợi ích cộng đồng và sự an toàn của xã hội. Mỹ phẩm nhập lậu do không được kiểm định chất lượng có thể không chứa hoạt chất, chứa hoạt chất không đúng hàm lượng, hoặc tệ hơn là chứa các chất cấm gây kích ứng da, viêm da, nhiễm độc chì, thủy ngân, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sắc đẹp.

Theo cơ quan QLTT, hàng hóa nhập lậu là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và công tác quản lý nhà nước. Để giải quyết vấn đề này, hiện nay các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, cuộc chiến chống hàng lậu vẫn còn nhiều cam go, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và kiên trì của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Mỗi người dân cần trở thành một người tiêu dùng thông thái, nói không với hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các doanh nghiệp cần nêu cao đạo đức kinh doanh, xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và sự minh bạch.