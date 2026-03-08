Ngành y tế Cà Mau thiếu nhân lực, nợ lương, nhiều cơ sở xuống cấp

Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo một số vấn đề về công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực hiện cơ chế tự chủ nhưng thu không đủ chi

Ngành y tế tỉnh Cà Mau đã được kiện toàn lại tổ chức sau quá trình sắp xếp, với cơ quan quản lý gồm khối văn phòng Sở Y tế, Chi cục Dân số và Chi cục An toàn thực phẩm; cùng 7 trung tâm tuyến tỉnh, 24 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 64 trạm y tế xã, phường và 100 điểm trạm.

Theo báo cáo, ngành y tế Cà Mau đang thiếu nhân lực, nợ lương và nhiều trạm y tế xuống cấp ẢNH: G.B

Theo báo cáo của Sở Y tế, nguồn nhân lực toàn ngành còn nhiều áp lực. Tổng số người làm việc được giao là 7.824 người, nhưng hiện mới có 6.510 người. Riêng tuyến xã có 1.696 nhân viên y tế, gồm 355 bác sĩ, 455 y sĩ, 240 hộ sinh, 232 dược sĩ và các chức danh khác.

Dù 100% trạm y tế đều có bác sĩ, y sĩ, hộ sinh và dược sĩ, nhưng thực tế năng lực chuyên môn vẫn còn hạn chế ở một số lĩnh vực kỹ thuật. Nhiều bác sĩ chưa có chứng chỉ siêu âm, điện tim nên chưa đủ điều kiện triển khai các dịch vụ chuyên môn và thanh toán bảo hiểm y tế.

Nhiều đơn vị y tế thực hiện cơ chế tự chủ nhưng thu không đủ chi, dẫn đến phát sinh nợ lương và phụ cấp.

Y tế cơ sở thiếu thiết bị, nhiều nơi xuống cấp

Những năm qua, dù tỉnh đã đầu tư đáng kể cho y tế, nhưng hệ thống cơ sở vật chất vẫn chưa đồng bộ. Nhiều trạm y tế xã và đơn vị sau sáp nhập đã xuống cấp, trong khi phần lớn trang thiết bị được đầu tư hơn 10 năm trước, công nghệ lạc hậu hoặc hư hỏng nhưng chưa có kinh phí sửa chữa, thay thế.

Một số trạm y tế chưa đủ điều kiện triển khai các kỹ thuật cơ bản do thiếu thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thiết bị phòng chống dịch. Hạ tầng công nghệ thông tin ở tuyến cơ sở cũng còn yếu, ảnh hưởng đến tiến độ chuyển đổi số trong ngành y tế.

Theo Sở Y tế, trong năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6,45 triệu lượt khám bệnh, gần 355.000 lượt điều trị nội trú, với công suất sử dụng giường bệnh đạt 86,3%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,79%.

Hệ thống khám chữa bệnh cũng có nhiều chuyển biến về công nghệ khi 100% cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông dữ liệu với cổng giám định bảo hiểm y tế; 96,2% lượt khám sử dụng căn cước công dân và tất cả cơ sở đều triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy vậy, ngành y tế Cà Mau vẫn đang gặp khó về tài chính khi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán trong nhiều năm nhưng chưa được thanh toán, với tổng số tiền hơn 229 tỉ đồng cho các năm 2018 - 2020 và 2023 - 2024.