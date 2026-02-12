Sát tết, nhân viên y tế vẫn bị nợ lương, tính đi giao hàng để trang trải

Ngày 12.2, nhiều nhân viên Trung tâm y tế khu vực Phú Tân (Cà Mau) cho biết đã nhận đủ 6 tháng tiền nợ lương. Đây là khoản chi trả được thực hiện sau khi Sở Y tế Cà Mau cho phép Trung tâm y tế khu vực Phú Tân và Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển tạm mượn ngân sách đã giao năm 2026 để thanh toán trước.

Từ tháng 12.2025 đến nay, nhân viên của Trung tâm y tế khu vực Phước Long (Cà Mau) chưa được nhận lương ẢNH: G.B

Tổng số tiền 2 đơn vị trên tạm mượn hơn 11,3 tỉ đồng, từ nguồn kinh phí hoạt động của hệ điều trị. Trong đó, Trung tâm y tế khu vực Phú Tân tạm mượn hơn 6,6 tỉ đồng, Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển tạm mượn hơn 4,7 tỉ đồng. Hai đơn vị có trách nhiệm hoàn trả trong niên độ năm 2026 theo cam kết.

Quyết định này giúp một bộ phận nhân viên y tế kịp nhận lương trước tết. Nhưng không phải trung tâm nào cũng có cơ chế tương tự.

Rất khó khăn khi tết cận kề

Trung tâm y tế khu vực Phước Long và Trung tâm y tế khu vực Giá Rai vẫn chưa có nguồn để trả lương và các khoản nợ từ nhiều tháng trước. Nguyên nhân là 2 trung tâm này đã tự chủ chi thường xuyên nên việc tạm ứng ngân sách nhà nước là không đúng quy định.

Vì vậy, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội để đề xuất tạm ứng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được thanh quyết toán giai đoạn 2019 - 2024 nhằm tạo nguồn chi trả.

Trong khi còn chờ thủ tục, đời sống của nhân viên y tế tại các đơn vị này tiếp tục rơi vào cảnh khó khăn kéo dài.

Tại Trung tâm y tế khu vực Phước Long, câu chuyện nợ lương đã trở thành áp lực thường trực trong từng gia đình. Chị Trần Thị Kim Ngân, điều dưỡng Khoa ngoại - gây mê hồi sức, cho biết từ tháng 12.2025 đến nay, nhân viên chưa được nhận tiền lương. Riêng bản thân chị, từ tháng 11.2023 đến nay vẫn chưa nhận tiền kỹ thuật, tiền trực.

Không có đất đai, không có nguồn thu khác, mọi chi tiêu của gia đình đều trông vào lương ở bệnh viện. Khi thu nhập bị gián đoạn nhiều tháng, chị Ngân phải vay mượn để xoay xở. Áp lực càng lớn khi mẹ của chị Ngân mắc bệnh mạn tính, không có bảo hiểm y tế, còn con nhỏ phải gửi nhà trẻ.

"Có khi tôi trực tua đôi, gần như không có thời gian nghỉ. Vậy mà về nhà vẫn phải lo vay mượn, buôn bán thêm đủ thứ. Tôi cân đu đủ, bán hàng lặt vặt, ai thuê gì làm nấy để trả nợ ngân hàng. Hôm nay đã 25 tết mà nhà tôi chưa sắm sửa được gì, con vẫn chưa có bộ đồ mới", chị Ngân chia sẻ.

Chị Ngân cũng cho biết nếu đến ngày 26 tết vẫn chưa được chi trả, chị có thể không tham gia trực tết mà buộc phải đi giao hàng thuê để "kiếm tiền mua nồi thịt kho cho gia đình".

Cùng hoàn cảnh, chị Trần Thị Điều, công tác tại Khoa Răng hàm mặt, cho biết tình trạng nợ lương, phụ cấp kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống.

Gần 29 tỉ đồng nợ lương Như Thanh Niên đã thông tin, ngành y tế Cà Mau hiện có 36 đơn vị sự nghiệp tự chủ. Trong số này, 4 trung tâm y tế khu vực rơi vào tình trạng thu không đủ chi, phát sinh nợ lương, phụ cấp và các khoản theo lương với tổng số tiền gần 29 tỉ đồng. Để tháo gỡ, Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau đề xuất Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng; đồng thời đề xuất cho phép Trung tâm y tế Phú Tân và Trung tâm y tế Ngọc Hiển tạm mượn ngân sách năm 2026 hơn 12 tỉ đồng để chi trả nợ lương, phụ cấp năm 2025 và đầu năm 2026.



