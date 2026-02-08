Kỹ sư IT chinh phục trái tim nữ nhân viên y tế từng bị phản bội

Quang Minh và Trà My được Quyền Linh "đẩy thuyền" nhiệt tình để thành đôi Ảnh: Chụp màn hình

Tập 1.170 chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan đã cùng mai mối cho chàng trai Phùng Quang Minh (32 tuổi), một kỹ sư IT tại TP.HCM, cùng nữ nhân viên y tế Nguyễn Ngọc Trà My (32 tuổi), đến từ Vĩnh Long.

Giới thiệu về bản thân, Quang Minh cho biết mình là người siêng năng, có chí cầu tiến nhưng hơi "nhát gái" và giao tiếp chưa tốt. Anh từng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu thời sinh viên của anh kéo dài khoảng 6 tháng. Mối tình gần nhất kết thúc cách đây gần một năm vì cả hai thiếu sự quan tâm và không tìm được tiếng nói chung.

Quang Minh gây thiện cảm bởi sự điềm đạm và suy nghĩ trưởng thành Ảnh: Chụp màn hình

Trái ngược với sự rụt rè của bạn nam, Trà My gây thiện cảm bởi sự hòa đồng, biết lắng nghe và sống rất tình cảm, dù tính cách có phần thẳng thắn và dễ xúc động. Cô từng có mối tình sâu đậm kéo dài 3 năm nhưng kết thúc trong đau đớn vì bị phản bội. Những tổn thương trong quá khứ khiến cô không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc lại chuyện cũ.

Đến với chương trình, Trà My mong tìm một người đàn ông trưởng thành, "nói ít làm nhiều", biết che chở, tôn trọng và sẻ chia với bạn đời. Trong khi đó, Quang Minh lại mong gặp cô gái hiền lành, biết chăm sóc bản thân, không áp đặt và sẵn sàng thấu hiểu lẫn nhau.

Trà My rưng rưng nước mắt khi nhắc về tổn thương trong quá khứ Ảnh: Chụp màn hình

Kỹ sư IT mạnh dạn chinh phục bạn gái

Khoảnh khắc mở rào, trái với vẻ nhút nhát ban đầu, Quang Minh bất ngờ bộc lộ những suy nghĩ rất chín chắn về tình yêu. Anh chia sẻ với cô gái đối diện: "Cuộc đời sẽ có người này người kia, mình cứ sống tích cực thì sẽ gặp được người tốt. Anh cũng từng trải qua khó khăn, nhưng luôn cố gắng sửa những khuyết điểm của bản thân để mình và người bên cạnh được hạnh phúc".

Trong cuộc trò chuyện, anh liên tục dành lời khen cho Trà My, bày tỏ mong muốn có cơ hội hẹn hò và tìm hiểu cô. "Anh muốn che chở cho em. Anh không bao giờ muốn phản bội hay làm tổn thương bất kỳ ai. Quan trọng nhất trong một mối quan hệ là sự tôn trọng, thấu hiểu và nỗ lực để có thể đi đường dài cùng nhau", Quang Minh chia sẻ.

Về phía mình, Trà My cho biết cô cũng mong tìm được người biết quan tâm, sẻ chia với bạn gái. Nhận xét về bạn trai đối diện, Trà My cho rằng anh là người tâm lý, có công việc ổn định và cô sẵn sàng cho cả hai cơ hội tìm hiểu.

Nhờ sự động viên của hai MC, Quang Minh mạnh dạn tiến đến nắm tay cô gái, bày tỏ sự đồng cảm với những tổn thương mà cô từng trải qua và hứa sẽ che chở cho bạn gái. Bên cạnh đó, nam kỹ sư IT còn sẵn sàng xuống Vĩnh Long thường xuyên để kéo gần khoảng cách, chỉ cần cả hai cho nhau một cơ hội.

Sự chân thành của kỹ sư IT khiến trái tim cô gái rung động, đồng ý hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Ở vai trò mai mối, MC Quyền Linh cũng nhận xét đây là cặp đôi có nhiều điểm bù trừ cho nhau: "Dù chỉ mới gặp nhưng tôi thấy hai bạn thật sự rất hợp". Đến giây phút quyết định, khi Ngọc Lan còn chưa kịp đếm, màn hình trái tim đã đồng loạt sáng đèn. Khoảnh khắc ấy khiến Quyền Linh vỡ òa: "Không cần đếm nữa, con tim họ đã đếm cùng nhau rồi".