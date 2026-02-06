Kỹ sư điện hụt hẫng khi bị mẹ đơn thân từ chối hẹn hò

Quyền Linh động viên nam kỹ sư điện khi bị cô giáo từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Tập 1.169B chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến màn mai mối giữa Đặng Công Hoàng (36 tuổi, quê Gia Lai) hiện là kỹ sư điện sinh sống tại TP.HCM và Trần Thanh Thúy Vân (32 tuổi, quê Quảng Ngãi), là giáo viên mầm non tại quê nhà.

Xuất hiện trên sân khấu, Công Hoàng chiếm được thiện cảm với MC Quyền Linh bởi vẻ hiền lành, cách nói chuyện chân thật. Anh tự nhận mình hòa đồng, sống thật lòng nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm là nóng nảy. Về chuyện tình cảm, Công Hoàng cho biết từng trải qua hai mối tình dang dở. Anh kể, mối tình đầu kéo dài 3 năm, bạn gái về quê sinh sống rồi cưới chồng ở quê. Còn mối tình thứ hai của nam kỹ sư điện gắn bó hơn 1 năm, bạn gái thường xuyên nói dối nên anh quyết định chia tay.

Kỹ sư điện Công Hoàng đến show hẹn hò tìm vợ sau 2 mối tình dang dở Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Thúy Vân, cô hiện là mẹ đơn thân, nuôi con trai 6 tuổi. Cô cho biết cuộc hôn nhân gắn bó từ năm 2018 đến năm 2022 thì ly thân, chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2023. Thúy Vân tâm sự, lúc quen, cả hai chưa nhìn thấy khuyết điểm của nhau. Còn khi về một nhà, những va chạm, mâu thuẫn, khuyết điểm dần lộ ra, nhưng cả hai đều không ai chịu nhường nhịn, lâu dần những mâu thuẫn ngày càng nhiều nên không thể níu kéo được.

Khi đến chương trình, điều Thúy Vân mong mỏi là một người đàn ông mạnh mẽ, biết bao bọc, chở che và thương yêu cả con trai của mình. Còn Công Hoàng hy vọng tìm được người phụ nữ biết lo cho gia đình, sẵn sàng chia sẻ cùng chồng những vui buồn trong cuộc sống.

Cô giáo Thúy Vân đã từng đổ vỡ hôn nhân và đang nuôi con trai 6 tuổi Ảnh: Chụp màn hình

Kỹ sư điện được Quyền Linh hết lòng hỗ trợ

Khoảnh khắc hàng rào hé mở, Công Hoàng lộ rõ vẻ run rẩy, ngượng ngùng, liên tục nói lắp, lấy tay che mặt khiến khán giả bật cười. Trước tình huống này, MC Quyền Linh phải đứng ra hỗ trợ, giúp đàng trai bình tĩnh hơn. Chia sẻ cảm nhận ban đầu với nam kỹ sư điện, Thúy Vân cho hay: "Em thấy anh ấm áp nhưng hơi rụt rè". Về phía Công Hoàng, khi lấy lại bình tĩnh, anh liền khẳng định với mẹ đơn thân: "Anh thấy em hợp với anh".

Khi trao đổi về kỳ vọng trong hôn nhân, cô giáo mầm non cho biết bản thân mong một người chồng vui vẻ, hòa đồng, mạnh mẽ, có trách nhiệm với gia đình. Còn Công Hoàng chia sẻ anh không đặt nặng ngoại hình với bạn đời, chỉ cần chân thành và thật thà là đủ. Trước câu hỏi về thời gian kết hôn, Thúy Vân bộc bạch: "Thời gian tìm hiểu bao lâu em không quan trọng, quan trọng là người đó có cho em niềm tin hay không". Trong khi đó, Công Hoàng nói chỉ cần tìm được người phù hợp, anh có thể tiến tới hôn nhân ngay. Nam kỹ thuật điện còn khiến hai MC bật cười khi chia sẻ mình đã tích góp đủ tiền, vàng, sẵn sàng cho đám cưới.

Nhờ sự động viên của Quyền Linh, Công Hoàng mạnh dạn nắm tay bạn gái bày tỏ tình cảm. Anh ngỏ ý rủ Thúy Vân đi hẹn hò ngay khi rời sân khấu, thậm chí còn mời toàn bộ khán giả đi uống cà phê chung. Sau đó, MC Quyền Linh cũng mở lời nói giúp cho đàng trai: "Anh ấy hiền lành, thật thà, có điều hơi nhút nhát thôi. Kỹ sư điện là giỏi lắm đó. Anh ấy không nói được nhưng thể hiện được, đã chuẩn bị sẵn tiền vàng cho đám cưới. Anh ấy có thể chăm sóc được cho em và con em suốt đời, hãy nên cho anh ấy cơ hội".

Kết quả cuối cùng khiến Công Hoàng hụt hẫng, hai MC cũng thở dài tiếc nuối Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, sự chân thành ấy vẫn chưa đủ để chạm đến cảm xúc của người mẹ đơn thân. Khi MC chưa kịp đếm, Công Hoàng đã vội bấm nút và chờ tín hiệu từ đàng gái. Tuy nhiên, Thúy Vân vẫn quyết định từ chối hẹn hò. Cô nói trong sự áy náy: "Em xin lỗi anh. Từ sau khi ly hôn chồng cũ, em rất khó rung động khi đến với mối tình khác. Qua cảm nhận đầu tiên, em cũng không rung động trước anh. Em không nhấn nút để anh có cơ hội gặp người phù hợp hơn".