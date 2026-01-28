Thư tay con gái 'xinh như hoa hậu' gửi Quyền Linh gây chú ý

Trên trang cá nhân, doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ lại thư tay do Lọ Lem viết cho Quyền Linh trong những ngày giãn cách. Thời điểm đó, MC Bạn muốn hẹn hò đi hỗ trợ bà con liên tục, đến lúc về nhà phải cách ly cho an toàn. Vì vậy, ái nữ của nam diễn viên thường chọn cách viết thư tay, đặt trước cửa phòng của ông để bày tỏ tình cảm.

Dù bận rộn với công việc song Quyền Linh luôn dành sự quan tâm cho các con ẢNH: FBNV

Lọ Lem cho biết thay vì nhắn tin qua điện thoại, cô chọn viết thư tay vì muốn thể hiện tình cảm dành cho đấng sinh thành. Nội dung lá thư bày tỏ cảm xúc của cô bé trong những ngày nam MC tất bật đi hỗ trợ người dân giai đoạn giãn cách. “Hôm nay ba Linh đi làm về trễ mà Lem ở ngoài đợi hoài. Lem để thư sát cửa phòng vì sợ ba trong đó một mình buồn. Lem nhớ ba lắm, tối Lem cũng không ngủ sớm, cứ nằm chờ nghe tiếng ba mở cổng. Nếu ban đêm ba buồn thì đọc thư Lem cho đỡ nha”, cô viết.

Trong thư, Lọ Lem cũng nhắn nhủ xúc động đến đấng sinh thành trong những ngày anh phải đi làm xa. Cô gái sinh năm 2006 chia sẻ: “Lem mong ba Linh có kháng thể cực kỳ cao để chống chọi lại con corona. Phải luôn giữ an toàn nha ba của Lem, nếu bắt đầu cảm giác thấy trong người có cái gì đó thì phải nhanh chóng báo tin nha. Cứ nghĩ tới lỡ ba bị bệnh, Lem không ngừng được nước mắt. Mẹ sẽ làm nhiều nước uống giúp ba tăng kháng thể nha”.

Kèm theo những lời hỏi thăm, con gái cũng bày tỏ tình cảm dành cho MC Quyền Linh như “biết ba mệt mà vẫn đi hỗ trợ mọi người, Lem không nói nhiều để ba đỡ lo” hay “ba đừng làm việc quá sức và đừng tắm đêm nha, lấy cái khăn nhúng nước rồi lau cho đỡ mệt. Phải giữ gìn sức khỏe nha ba Linh, để có thể giúp được thêm nhiều người nữa”.

Nhan sắc tuổi 20 của Lọ Lem khiến cộng đồng mạng xuýt xoa. Nhiều người khuyên cô thử sức ở một cuộc thi nhan sắc ẢNH: FBNV

Con gái Quyền Linh nhiều lần 'gây sốt'

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006. Cô là “quả ngọt” cho cuộc hôn nhân của Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Không chỉ được biết đến là ái nữ của MC Bạn muốn hẹn hò, Lọ Lem còn gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật cùng thành tích học tập ấn tượng. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn khuyên người đẹp 20 tuổi thử sức ở một cuộc thi nhan sắc khi hội tụ nhiều tiêu chí về ngoại hình lẫn học vấn.

Về phần mình, Lọ Lem không ngại thử sức ở nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch đến gợi cảm. Việc nổi tiếng trên mạng xã hội cũng khiến cô gái 20 tuổi phải đối diện với nhiều bình luận tiêu cực, trong đó có những nhận xét là “bình hoa di động” hay “chưa làm được gì cho xã hội”. Trước những bình luận này, Lọ Lem từng chia sẻ bản thân may mắn khi lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Điều này đã nuôi dưỡng, giúp cô trở thành một người tình cảm, độc lập và không ngừng cố gắng.

Dù không muốn con gái vào showbiz song Quyền Linh cho rằng nếu đây là niềm đam mê của con thì anh sẵn lòng. Trước đó, người dẫn dắt Bạn muốn hẹn hò cũng hướng con gái đến các hoạt động thiện nguyện. Anh nói gần 30 năm qua, bản thân đã đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn. Do đó, Quyền Linh hy vọng con gái có thể tiếp bước hành trình của mình.