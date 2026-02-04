Bố đơn thân mang áo dài đi hẹn hò, chinh phục được nữ nhân viên văn phòng

Cặp đôi U.50 khiến Quyền Linh và Ngọc Lan vui mừng khi cùng bấm nút hẹn hò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập 1.169 chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan, đã mai mối cho Phạm Văn Đấu (47 tuổi, kinh doanh tự do tại Hà Nội) và Phạm Đông Nhật Thanh (41 tuổi, nhân viên văn phòng, sinh sống tại TP.HCM).

Chia sẻ với hai MC, Văn Đấu cho biết bản thân là người sống nội tâm, có trách nhiệm với gia đình nhưng đôi lúc nóng tính. Anh từng lập gia đình năm 2010, có một cô con gái 14 tuổi. Sau 3 năm chung sống, vợ chồng anh ly thân rồi chính thức ly hôn. Theo anh, nguyên nhân đổ vỡ xuất phát từ đặc thù công việc thường xuyên đi công tác nước ngoài, không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Sau gần 10 năm ly hôn, con gái hiện sống cùng Văn Đấu.

Văn Đấu trở thành bố đơn thân sau khi ly hôn

Ở phía bên kia, Nhật Thanh cho biết cô chưa từng lập gia đình nhưng đang nuôi cháu trai (con của em gái) từ khi bé hơn một tuổi. Vì mẹ ruột của bé tái hôn và không đủ điều kiện chăm sóc, Nhật Thanh trở thành người trực tiếp nuôi dưỡng cháu suốt hơn 10 năm qua.

Đến với chương trình, Nhật Thanh mong muốn gặp được người đàn ông có kinh tế ổn định, chín chắn, có thể chở che cho cô và cả con nuôi. Trong khi đó, Văn Đấu hy vọng tìm được người phụ nữ biết yêu thương con cái, có trách nhiệm với gia đình để cùng đồng hành lâu dài.

Nhật Thanh đang nuôi con cho em gái và thương cháu như con ruột

Bố đơn thân khẳng định '99% sẽ bấm nút' khi đến show hẹn hò

Trong lần gặp mặt đầu tiên, Văn Đấu gây chú ý khi mang theo chiếc áo dài từ Hà Nội làm quà tặng Nhật Thanh. Bố đơn thân tiết lộ, khi nhận được thông tin từ chương trình, anh đã nhờ chị gái thiết kế và may cho để mang đi hẹn hò.

Từ ấn tượng ban đầu, Nhật Thanh bày tỏ thiện cảm với người đàn ông đối diện vì ngoại hình điển trai, cao ráo, đúng hình mẫu của mình. Cô thẳng thắn hỏi: "Không biết anh có ưng ý với em không?".

Người đàn ông nhờ chị gái may áo dài để mang đến show hẹn hò

Đáp lại, bố đơn thân chia sẻ anh không đặt ra quá nhiều tiêu chí, chỉ cần cả hai phù hợp và cùng nhau tốt lên. "Khi đến đây, 99% anh sẽ bấm nút dù có thế nào. Anh cũng hy vọng sau chương trình, mình cho nhau thời gian tìm hiểu. Anh từng đổ vỡ nên cần quan sát nhiều hơn. Với anh, cơ hội là do chúng ta tạo nên. Anh có một căn nhà nhỏ ở TP.HCM nên khoảng cách địa lý không phải vấn đề nếu chúng ta cho nhau cơ hội", anh chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc dự định tương lai nếu kết hôn, Nhật Thanh khẳng định sẵn sàng theo chồng nếu được yêu thương và đảm bảo cuộc sống ổn định. Lúc này, Văn Đấu ngỏ ý muốn sớm xây dựng tổ ấm mới. Bởi sau gần 10 năm độc thân, anh không chỉ tìm vợ cùng đồng hành, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống mà còn mong tìm người mẹ có thể yêu thương, chăm sóc con gái mình.

Cả hai được nhiều khán giả ủng hộ, chúc phúc khi nên duyên tại Bạn muốn hẹn hò

Trước sự chân thành của đối phương, Nhật Thanh đã gật đầu đồng ý. Cả hai cùng bấm nút trong tiếng vỗ tay chúc phúc của khán giả, chính thức mở ra một hành trình mới cho chuyện tình yêu ở tuổi trung niên.