Cuộc sống của 'Kiều Phong' Huỳnh Nhật Hoa sau khi giải nghệ

Huỳnh Nhật Hoa và bạn thân Miêu Kiều Vỹ xuất hiện tại sự kiện cách đây ít ngày ẢNH: HK01

Những năm gần đây, Huỳnh Nhật Hoa hiếm khi xuất hiện trước ống kính. "Hổ tướng" một thời của TVB chọn rời xa màn ảnh dù vẫn còn phong độ, sức khỏe tốt. Theo HK01, hiện sao phim Anh hùng xạ điêu dành phần lớn thời gian theo đuổi đam mê đá bóng, đảm nhận vai trò trưởng đoàn dẫn dắt đội bóng gồm nhiều nghệ sĩ kỳ cựu của làng giải trí Hồng Kông tham gia thi đấu ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, tài tử đình đám một thời thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí để ủng hộ các đồng nghiệp lâu năm, giao lưu cùng khán giả.

5 năm qua, Huỳnh Nhật Hoa trải qua khoảng thời gian khó khăn sau khi người vợ gắn bó hơn 30 năm là diễn viên Lương Khiết Hoa qua đời vì bạo bệnh. Sao phim Thiên long bát bộ từng thừa nhận bản thân cảm thấy mình mất đi động lực sống, rơi vào trạng thái trầm cảm thậm chí từng có lúc nghĩ đến cái chết. Sau một thời gian dài, ông mới phấn chấn tinh thần hơn, thích nghi với cuộc sống không có bạn đời đồng hành. Nam nghệ sĩ may mắn có con gái và bạn bè thân thiết (đặc biệt là vợ chồng Miêu Kiều Vỹ - Thích Mỹ Trân) ở bên khích lệ. Giờ đây, cựu diễn viên TVB đã vượt qua nỗi mất mát, sống vui vẻ, cởi mở hơn.

Huỳnh Nhật Hoa khỏe mạnh, sống lạc quan ở tuổi 65 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Theo On.cc hôm 29.1, vài năm gần đây Huỳnh Nhật Hoa liên tục bị đồn hẹn hò với diễn viên Quan Bảo Huệ khi hai người nhiều lần xuất hiện thân thiết cùng nhau. Dù người trong cuộc không ít lần phủ nhận, câu chuyện này vẫn râm ran. Mới đây, khi làm khách mời trong một buổi biểu diễn của đồng nghiệp, tài tử trực tiếp xác nhận trước hàng nghìn khán giả rằng hiện tại ông vẫn độc thân, khẳng định không có mối quan hệ tình cảm với ai khác.

Lý do Huỳnh Nhật Hoa rời xa màn ảnh

Huỳnh Nhật Hoa hài lòng với cuộc sống tự do, thoải mái hiện tại, không còn mặn mà với chuyện tái xuất màn ảnh. Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với HK01 hồi tháng trước: "Về cơ bản, tôi đã giải nghệ rồi, tức là không còn tham gia đóng phim nữa. Thời gian qua, tôi từ chối hết những lời mời diễn xuất vì tôi biết rõ giới hạn của mình. Hơn nữa, tôi hiểu rõ tình trạng của bản thân, thật sự không thể quay lại thời đỉnh cao như trước đây nên thà rút lui, giữ lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả". Khi được hỏi về khả năng tái xuất nếu con gái - diễn viên Huỳnh Chỉ Tình mời, nghệ sĩ kỳ cựu cho biết cô hiểu rõ tính cách của cha nên sẽ không ngỏ lời mời.

Huỳnh Nhật Hoa bên con gái Huỳnh Chỉ Tình cùng hai người bạn thân thiết là Châu Nhuận Phát và Miêu Kiều Vỹ. Dàn nghệ sĩ kỳ cựu này thường xuyên cùng chạy bộ, leo núi, rèn luyện thể thao ẢNH: INSTAGRAM ADRIAN WONG

Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961, từng là tên tuổi đình đám trên màn ảnh TVB những năm 1980, 1990. Tài tử cùng Miêu Kiều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Lương Triều Vỹ được tôn vinh là "Ngũ hổ tướng" nức tiếng của nhà đài. Nam diễn viên được yêu mến qua các bộ phim: Thiên long bát bộ (bản 1982, vai Hư Trúc), Anh hùng xạ điêu (1983, vai Quách Tĩnh), Dương Gia Tướng, Thành Cát Tư Hãn, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Bao Công (bản 1994 – 1995, vai Triển Chiêu), Thiên long bát bộ (bản 1997, vai Kiều Phong), Tuyết sơn phi hồ (bản 1999), Thần y Hoa Đà, Hình cảnh…

Trong đó, hình tượng Quách Tĩnh và Kiều Phong của Huỳnh Nhật Hoa trên màn ảnh được công chúng đón nhận nồng nhiệt, trở thành một trong những phiên bản chuyển thể xuất sắc nhất của nhân vật bước ra từ tiểu thuyết Kim Dung.

Hình tượng Kiều Phong do Huỳnh Nhật Hoa thể hiện được đánh giá là một trong những phiên bản thành công nhất màn ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về đời tư, Huỳnh Nhật Hoa kết hôn với Lương Khiết Hoa năm 1988 và có một con gái tên Huỳnh Chỉ Tình (sinh 1990). Từ năm 2013, khi vợ mắc ung thư máu, nam diễn viên kỳ cựu gồng mình gánh vác tài chính, gác lại công việc để chạy chữa, chăm sóc bạn đời. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ kinh tế gia đình nam diễn viên kiệt quệ trong nhiều năm vì chi phí chữa bệnh đắt đỏ của cựu diễn viên họ Lương. Hồi 2020, bà ra đi sau nhiều năm chống chọi với bạo bệnh.