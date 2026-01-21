Sức khỏe của 'Vinh thịt lợn' Trịnh Tắc Sĩ sau tin đồn qua đời

Trịnh Tắc Sĩ tham gia giải chạy cùng Châu Nhuận Phát và nhiều bạn bè ẢNH: HK01

Theo HK01, Trịnh Tắc Sĩ vừa tham gia giải chạy lớn cùng Châu Nhuận Phát và nhiều đồng nghiệp thân thiết trong làng giải trí Hồng Kông vào cuối tuần qua. Nam diễn viên phim Hoàng Phi Hồng hoàn thành cự ly 10 km trong khoảng 2 tiếng, chia sẻ đây là chặng đua đầu tiên của mình. Ông chia sẻ mình không quan trọng thành tích, hạnh phúc khi đã hoàn thành mục tiêu.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ 74 tuổi cho biết ông tiếp xúc với chạy bộ như một cách thức để tập thể dục, cải thiện sức khỏe giữa lúc gặp tình trạng thừa cân cùng nhiều vấn đề khác. Ngôi sao kỳ cựu chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia giải chạy, nhờ sự dẫn dắt, động viên của Châu Nhuận Phát, ông đã về đích an toàn.

Nghệ sĩ kỳ cựu tập luyện suốt nhiều tháng trước khi tham gia chặng đua đầu tiên ẢNH: XIAOHONGSHU NV

Trịnh Tắc Sĩ chia sẻ: "Tôi thật sự rất vui. Năm nay tôi đã 74 tuổi, trước đây chưa từng tiếp xúc với bộ môn này. Tôi chỉ bắt đầu tập luyện từ tháng 3 năm ngoái đến nay là 10 tháng, mọi thứ xuất phát từ con số 0 và giờ tôi vừa hoàn thành đường chạy 10 km. Thật sự, thật sự phấn khích". Ông gửi lời cảm ơn tài tử Châu Nhuận Phát và những người bạn, đồng đội đã đồng hành trong thời gian qua và khích lệ, cổ vũ ông suốt cuộc thi. Sao phim Chàng Miêu phiêu bạt gọi Phát ca là "sư phụ" và bày tỏ: "Tôi muốn cảm ơn sư phụ của mình vì dưới sự hướng dẫn và giám sát của anh ấy, tôi mới có thể hoàn thành mục tiêu hôm nay".

Ông tiếp tục: "Tôi vô cùng biết ơn mọi người. Hóa ra có những việc chúng ta chưa từng thử qua, nhưng bạn hoàn toàn có thể thử, đặt ra một mục tiêu và hoàn thành nó. Nếu làm tốt, mọi người đều sẽ khen ngợi bạn. Tôi không phải là người đặc biệt giỏi, thật ra ai cũng có thể làm được. Còn bạn thì sao? Hãy đặt ra một mục tiêu và cố gắng hết mình!". Hiện sức khỏe của nam diễn viên ổn định, ông giảm cân đáng kể, trở nên nhanh nhẹn, dẻo dai hơn trong vận động hằng ngày. Thói quen tập luyện lành mạnh cùng nhóm bạn giúp ông vui vẻ, hứng khởi hơn mỗi ngày.

Nam diễn viên biết ơn Châu Nhuận Phát và những người bạn đã đồng hành, khích lệ ông tập luyện ẢNH: XIAOHONGSHU NV

Trịnh Tắc Sĩ liên tục bác tin qua đời

Những năm qua, Trịnh Tắc Sĩ liên tục vướng tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe, thậm chí bị đồn qua đời. Tháng 10.2025, ông lập tài khoản mạng xã hội, tuyên bố ngay đầu trang cá nhân: "Đừng lo lắng, tôi vẫn còn sống!" và cập nhật video chia sẻ về tình hình hiện tại của mình. Trước ngoại hình thay đổi gây ra nhiều lời bàn tán thất thiệt, sao phim Diệp Vấn cho biết ông đã giảm 35 kg để cải thiện sức khỏe sau khi cơ thể gặp nhiều vấn đề bất ổn, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

Ở tuổi 74, Trịnh Tắc Sĩ sống lặng lẽ, giản dị và vẫn âm thầm duy trì công việc diễn xuất. Lần gần đây nhất ông xuất hiện trên màn ảnh là với bộ phim A Gilded Game (2025) đóng cùng Lưu Đức Hoa. Nghệ sĩ này từng chia sẻ: "Tôi sẽ tiếp tục diễn xuất cho tới khi không còn ai xem tôi nữa".

Trịnh Tắc Sĩ ở tuổi 74 ẢNH: XIAOHONGSHU NV

Trịnh Tắc Sĩ sinh năm 1951, gia nhập làng phim ảnh Hồng Kông vào đầu thập niên 1970. Ông gây ấn tượng với thân hình mập mạp, những vai diễn đa dạng, từ hình tượng chàng béo khù khờ, tốt bụng, nghĩa hiệp cho đến những vai mưu mô, hiểm ác. Nghệ sĩ được nhiều khán giả biết đến với vai "Vinh thịt lợn" trong phim Hoàng Phi Hồng đóng cùng Lý Liên Kiệt, Quan Chi Lâm hay "Miêu mập" trong Chàng Miêu phiêu bạt.

Ngôi sao kỳ cựu cũng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm: Chàng mập nghĩa tình, Đại trượng phu nhật ký, Tổ trọng án, Truy tìm mật mã, Cận vệ Nam Trung Hải, Diệp Vấn, Trùm Hương cảng… Thời đỉnh cao (những năm 1980, 1990) ông là một trong những diễn viên ăn khách nhất màn ảnh Hồng Kông, từng giành nhiều giải thưởng diễn xuất uy tín, trong đó có hai lần đoạt Ảnh đế Kim Tượng.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Trịnh Tắc Sĩ còn chuyển hướng sang làm đạo diễn, gặt hái thành công vang dội với bộ phim Hà tất hữu ngã (1985) hợp tác cùng Châu Nhuận Phát. Về sau, ông mở công ty điện ảnh nhưng làm ăn thất bại, lâm cảnh nợ nần và phải quay lại TVB rồi ATV đóng phim, thậm chí từng nhận lời đóng cả phim "nóng".