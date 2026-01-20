Nam ca sĩ kể chuyện lập di chúc, làm rõ tin đồn tình cảm với Thúy Ngân

Trong chương trình, S.T Sơn Thạch kể trước đây, anh nghe tin đồn tình cảm giữa Thúy Ngân và Trương Thế Vinh. Mãi đến sau này, cựu thành viên 365 mới biết đây là thông tin không đúng, mà họ chỉ là những người anh em thân thiết trong nghề. Đáp lại, Thúy Ngân nói cô biết đến S.T Sơn Thạch từ dự án Gạo nếp gạo tẻ 2. “Trước đó, hầu như tôi chưa nghe tiếng xấu nào của anh ấy”, cô bày tỏ.

S.T Sơn Thạch tiết lộ từng được ghép đôi với nhiều đồng nghiệp trong showbiz Ảnh: FBNV

Về phần Hà Nhi, nữ ca sĩ cho biết trước khi quen biết 2 khách mời, bản thân từng nghe tin đồn họ đang yêu nhau. Với giọng ca Chưa quên người yêu cũ, cô nhìn nhận vấn đề một cách cởi mở, cho rằng nếu cả hai có tình cảm cũng rất đẹp đôi. Trước lời đồn đoán này, S.T Sơn Thạch thừa nhận bản thân được ghép đôi với nhiều đồng nghiệp trong showbiz, đồng thời anh khẳng định mình với sao phim Gạo nếp gạo tẻ chỉ là anh em.

“Tôi với anh S.T cũng có những anh chị chơi thân với nhau. Tôi bị đồn tình cảm với tất cả luôn rồi, không thiếu một ai hết”, Thúy Ngân nói. Đồng thời, khi nói về điều ưu tiên trong cuộc sống hiện tại, người đẹp khẳng định đó chính là gia đình. “Sau những chuyện đã trải qua, tôi thấy gia đình vừa là động lực, vừa là thành tựu của mình”, người đẹp bộc bạch.

Tâm sự của S.T Sơn Thạch

Về phần mình, S.T Sơn Thạch thừa nhận trong năm 2025, anh từng lên kế hoạch ra mắt album cá nhân. Tuy nhiên, vì một số lý do nên dự định này vẫn chưa hoàn thành. Cũng trong chương trình, cựu thành viên nhóm 365 lần hiếm hoi tiết lộ về biến cố sức khỏe mà mình gặp phải. Anh nói đây cũng là lần đầu bản thân tâm sự về câu chuyện này và đó là khoảnh khắc đáng sợ của nam ca sĩ.

S.T Sơn Thạch khẳng định anh và Thúy Ngân chỉ là anh em thân thiết Ảnh: FBNV

“Có một sự kiện trong năm 2025 tôi trải qua và cảm giác đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ. Tôi chưa bao giờ viết di chúc hết. Nhưng năm qua, tôi trở bệnh rất nặng. Nó là một quá trình dài và tự nhiên tôi cảm giác mình phải làm điều đó thôi. Khi ấy, tôi không đủ khỏe để có thể ngồi dậy viết, mặc dù tôi đã hẹn luật sư rồi. Trước khi tôi nhập viện, tôi đã thu lại những gì mình muốn làm trong di chúc vào điện thoại. Bây giờ tôi không dám nghe lại luôn, vì thời điểm đó tôi cảm giác sức khỏe mình sắp cạn kiệt rồi”, anh bày tỏ.

Từ sau biến cố, S.T Sơn Thạch thừa nhận mối quan tâm hiện tại của anh chính là vấn đề sức khỏe. Bởi theo nam ca sĩ, để có thể bận tâm về gia đình, tình yêu, sự nghiệp… thì phải có sức khỏe ổn định. “Mình phải hiện diện ở đó thì mới có thể lo cho mọi người. Nó không chỉ là sức khỏe về thể chất mà còn là sức khỏe về tinh thần. Làm gì thì làm tôi vẫn muốn cân bằng mọi thứ để bước sang năm 2026 thật tuyệt vời”, anh nói.