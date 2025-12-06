H'Hen Niê gợi cảm tái xuất showbiz sau khi sinh con

Sau quãng thời gian vắng bóng để tập trung cho gia đình, chiều 5.12, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện tại show thời trang của Đỗ Long. Vốn có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế nên người đẹp sinh năm 1992 “trốn con” để đến ủng hộ anh.

Tại sự kiện, H'Hen Niê diện váy đen xẻ cao khoe đôi chân dài. Thiết kế mang phom dáng bó sát, giúp tôn hình thể Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau vài tháng sinh con, mỹ nhân Ê Đê khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tái xuất với ngoại hình thon gọn. Để tổng thể thêm ấn tượng, nàng hậu chọn phối cùng kính mát, toát lên vẻ sang trọng.

H'Hen Niê diện "cây đen" ấn tượng khi tham gia một sự kiện thời trang ẢNH: NVCC

H'Hen Niê tái xuất showbiz

Lần đầu tái xuất tại một sự kiện sau khi sinh con, H'Hen Niê nhận được sự quan tâm của dân mạng vì sắc vóc quyến rũ. Người đẹp Ê Đê chia sẻ bản thân háo hức khi được đến ủng hộ bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đỗ Long. Cô bật mí: “Theo lịch trình ban đầu, tôi định ở quê thêm vài ngày nữa. Nhưng tôi quyết định trở lên thành phố tham dự show của anh Đỗ Long. Và với đà này, tôi cũng đã sẵn sàng để trở lại với công việc”.

Nói về việc nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả để tự tin diện trang phục gợi cảm, H'Hen Niê cho biết sau khi sinh, cô không tăng cân nhiều. Người đẹp hài hước kể giai đoạn vừa rồi khi về quê nghỉ ngơi, cô lên 4 kg vì mẹ nấu ăn ngon. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tâm sự thêm: “Tôi cũng đang nuôi con bằng sữa mẹ nên không sử dụng các biện pháp ép cân, giảm cân. Bởi vì tôi muốn mình có đủ dinh dưỡng cho con. Tôi nghĩ do trước kia mình tập thể thao đều đặn nên cơ địa không bị lên ký nhiều sau sinh”.

Sau khi sinh con, H'Hen Niê nỗ lực cân bằng thời gian cho công việc và gia đình ẢNH: NVCC

Việc H'Hen Niê tái xuất sau quãng thời gian tập trung cho vai trò làm mẹ khiến nhiều người kỳ vọng nàng hậu sẽ trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới. Chia sẻ về kế hoạch này, mỹ nhân Ê Đê cho biết sau lần tham dự show diễn của Đỗ Long, cô dự định dần trở lại với công việc. Bên cạnh đó, nàng hậu vẫn nỗ lực cân bằng thời gian cho tổ ấm nhỏ. “Hiện tôi có một người cháu gái phụ mình chăm sóc em bé. Trộm vía mà bé cũng ngoan, không khóc để mẹ đi làm. Và thật may mắn là khi tôi trở lại với công việc vẫn được mọi người thương yêu, chào đón”, cô cho hay.

Theo tiết lộ, H'Hen Niê sẽ có mặt tại Hà Nội để tham dự chương trình "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc", dự kiến diễn ra vào 7.12. Trên trang cá nhân, nàng hậu bày tỏ niềm hào hứng cho sự trở lại lần này. Cô chia sẻ: “Tôi và gia đình rất vinh dự khi được đến tham dự, trải nghiệm các hoạt động tương tác thú vị tại 'Ngày hội Việt Nam hạnh phúc', nơi mọi người có thể ngắm nhìn những bức ảnh, tham gia các hoạt động tương tác để cảm nhận giá trị của hạnh phúc”.

H'Hen Niê và Tuấn Khôi đón con đầu lòng hồi tháng 9.2025. Thời gian qua, nàng hậu tập trung chăm sóc con, không hoạt động showbiz. Nói về hành trình làm mẹ, H’Hen Niê cho biết đây là một cột mốc thiêng liêng, quan trọng trong đời. Đi kèm với niềm hạnh phúc, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thừa nhận bản thân cũng đối diện với cảm xúc lo lắng hay những thử thách trong hành trình chăm sóc bé.

