Ca sĩ Thanh Ngọc ra sao khi trở lại showbiz?

Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, Thanh Ngọc bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm. Từ năm 3 - 4 tuổi, cô đã yêu thích ca hát và bắt đầu học piano. Cơ duyên đến khi nữ ca sĩ tham gia đội ca thiếu nhi và sau đó trở thành thành viên trụ cột của nhóm nhạc Mắt Ngọc. Giọng ca Mưa hoa tuyết và em cho biết: “Thời gian đầu chỉ nghĩ đơn giản là được hát, được chơi cùng bạn bè. Không ngờ đó lại là bước khởi đầu của một hành trình dài trong nghệ thuật”.

Thanh Ngọc là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, dự kiến lên sóng ngày 27.8 trên THVL1 Ảnh: BTC

Thanh Ngọc ra sao khi chuyển sang hát solo?

Bắt đầu từ năm 1998, Thanh Ngọc cùng Mắt Ngọc tạo dấu ấn qua nhiều bài hát như Vào đời, Nhớ ơn thầy cô, Lời nhắn nhủ dễ thương... Đến năm 2004, giọng ca 8X rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp riêng. Đây là một quyết định đầy thách thức đối với một nghệ sĩ đã có quãng thời gian dài gắn bó hình ảnh với nhóm nhạc tên tuổi. Cô thừa nhận: “Áp lực lớn nhất là phải xây dựng dấu ấn cá nhân, vượt khỏi cái bóng quá lớn của nhóm”.

May mắn thay, những nỗi lo và áp lực không “đồng hành” quá lâu với Thanh Ngọc. Năm 2005, nữ ca sĩ tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM và giành giải nhì chung cuộc. Qua đó, cô khẳng định giọng hát nội lực và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Thành công này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Thanh Ngọc với tư cách ca sĩ độc lập. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, nữ ca sĩ còn thử sức với điện ảnh, truyền hình và đảm nhiệm vai trò MC, giám khảo trong nhiều chương trình.

Thoát bóng Mắt Ngọc, ca sĩ Thanh Ngọc từng lo sợ khán giả không chấp nhận hình ảnh solo Ảnh: BTC

Từng có quãng thời gian Thanh Ngọc gần như vắng bóng, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình. Khi mọi thứ ổn định, nữ ca sĩ chính thức trở lại đường đua âm nhạc khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên. Đứng trên sân khấu, cô vẫn tỏa sáng với giọng hát nội lực.

Thanh Ngọc chia sẻ sau chương trình, cô tích cực chạy show và phát hành sản phẩm âm nhạc. EP Bạn lòng với ba ca khúc Giá như vẫn là bạn, Yêu đi rồi khóc, Rất muốn quay đầu nhìn anh mang đến hình ảnh một Thanh Ngọc trẻ trung, hiện đại và cảm xúc hơn so với trước. Các bài hát đều được đầu tư sản xuất MV chỉn chu, thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần đổi mới của nữ ca sĩ.

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, Thanh Ngọc vẫn giữ sự khiêm tốn, chân thành và tinh thần học hỏi. Nữ ca sĩ nói cô luôn mong muốn cống hiến và kết nối với khán giả qua những sản phẩm chất lượng, giàu cảm xúc. Ngoài ra, giọng ca 8X còn có tổ ấm viên mãn bên chồng bác sĩ. Nhắc về người bạn đời, cô cho biết anh luôn bên cạnh đồng hành, giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn. Cô chia sẻ thêm: “Tôi lúc nào cũng hướng về gia đình, về những gì an toàn, cho mình cảm giác bình yên”.