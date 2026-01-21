Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Khắc phục 'khoảng trống' trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hải Triều
Hải Triều
21/01/2026 09:51 GMT+7

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, có rất nhiều 'điểm nghẽn' kéo dài của ngành vực y tế đã được Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị tháo gỡ, trong đó, điểm nhấn quan trọng là chuyển mạnh từ tư duy 'chữa bệnh' sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

Chia sẻ với báo chí nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chỉ ra, Nghị quyết 72-NQ/TW đã đề cập đến các nội dung chuyển đổi trong công tác y tế, theo hướng thay vì tập trung chủ yếu vào khám bệnh, chữa bệnh chuyển sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe của người dân từ sớm, từ xa.

Khắc phục 'khoảng trống' trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

ẢNH: T.N

"Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân sẽ gắn chặt với quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời. Đây là định hướng thay đổi rất lớn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế trong thời gian tới", bà Lan nhận định.

Kết quả, sau 3 tháng triển khai nghị quyết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, công tác tổ chức thực hiện đã được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo chuyển biến bước đầu.

Phát huy vai trò của y tế tư nhân

Đáng chú ý, các địa phương đã có chuyển động rõ nét trong quá trình xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72, qua đó hình thành các đề án, giải pháp và chính sách thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn.

Đề cập đến "điểm nghẽn thể chế" trong công tác y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, những bất cập về thể chế đã tạo ra nhiều nút thắt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành. Do đó, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, bảo đảm triển khai đồng bộ các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 72.

"Bộ Y tế đã đăng ký chương trình xây dựng luật giai đoạn 5 năm tới và các năm tiếp theo, trong đó, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn và khắc phục những khoảng trống trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân", bà Lan thông tin.

Liên quan đến việc huy động nguồn lực cho lĩnh vực y tế, bà Lan cho biết, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, trọng tâm là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia trong 10 tới với các giải pháp cụ thể, bảo đảm hiệu quả cao nhất. 

Cùng đó, cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác, trong đó có việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế gắn với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân; phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác y tế trong khu vực tư nhân; tăng cường sự tham gia của người dân trong tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mình.

Với nguồn nhân lực y tế, cũng là một "điểm nghẽn" cần tháo gỡ, Bộ trưởng Lan xác định coi đào tạo nhân viên y tế là một nghề đặc thù. Đồng thời, cần quan tâm chăm sóc đội ngũ nhân lực ngành y tế, nhất là nhân lực tại y tế cơ sở, y tế dự phòng và các lĩnh vực cần hỗ trợ để phát triển.

Vẫn theo người đứng đầu ngành y, để triển khai mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở, Bộ Y tế đã hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến triển khai chăm sóc y tế cho người dân tại tuyến cơ sở. 

Quá trình triển khai đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn, kể cả thay đổi về hình thức, cũng như tăng cường chức năng, nhiệm vụ của y tế cơ sở.

Với cơ chế về chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế và các chính sách sử dụng nhân lực tại các tuyến cơ sở, bà Lan thông tin, thời gian tới sẽ có nhiều giải pháp được xây dựng, đưa ra để thu hút đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế nói chung; trong đó tập trung cho các lĩnh vực cần ưu tiên như y tế dự phòng, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế công tác ở xã, phường - là nơi trực tiếp chăm sóc người dân ngay tại cơ sở.

Nghị quyết 72 Chăm sóc sức khỏe bộ trưởng y tế Đại hội XIV đại hội đảng
Xem thêm bình luận