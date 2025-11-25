'Vinh thịt lợn' Trịnh Tắc Sĩ bác tin qua đời, sống trong khu ổ chuột

Trịnh Tắc Sĩ ngày ấy - bây giờ ẢNH: VCG, CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, tin đồn Trịnh Tắc Sĩ qua đời lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội trong thời gian qua khiến khán giả hoang mang. Mới đây, nam diễn viên kỳ cựu quyết định đăng video bác bỏ thông tin này. Sao phim Hoàng Phi Hồng chia sẻ: "Đừng lo, tôi vẫn còn sống". Để chứng minh video là thật, ông giơ tờ báo in rõ ngày tháng trên trang nhất, khẳng định thông tin ông qua đời hoàn toàn là bịa đặt.

Vấn đề sức khỏe của "Vinh thịt lợn" cũng nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả khi gần đây ông sụt cân trông thấy, gương mặt hốc hác và có phần tiều tụy. Trước sự lo lắng từ người hâm mộ, nam diễn viên cho biết thời gian qua ông đã giảm khoảng 35 kg để giữ gìn sức khỏe, tránh những bệnh tuổi già.

"Vì tuổi tác đã lớn, cơ thể tôi không chịu nổi nữa, sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Vì muốn khỏe mạnh và thoải mái hơn, nên tôi buộc phải giảm cân. Còn về chuyện tôi trông tiều tụy là do để bộ râu trắng. Cái này do yêu cầu của vai diễn sắp tới, quay phim xong tôi sẽ cạo đi, lại như lúc trước thôi", sao phim Diệp Vấn giải thích. Ngôi sao 74 tuổi cũng cho biết ông thường xuyên tập thể dục ngoài trời nên cơ thể vẫn còn linh hoạt và thực hiện những động tác nhanh nhẹn để chứng minh mình hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì bất thường.

Nam nghệ sĩ bác tin qua đời, khẳng định ông vẫn khỏe mạnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang tin Hồng Kông cũng tiết lộ Trịnh Tắc Sĩ từng gây bàn tán với tin phá sản vì đầu tư vào công ty điện ảnh thất bại, nợ nần chồng chất, phải bán hết tài sản, sống thắt lưng buộc bụng để trả nợ. Thậm chí, nhiều người đồn thổi ông phải chuyển cả gia đình đến sống ở khu ổ chuột. Sao phim Trùm Hương cảng làm rõ: "Nói tôi ngày xưa làm ăn thất bại, bán hết tài sản để trả nợ là đúng sự thật. Nhưng nói rằng cả nhà tôi phải sống chật vật nhiều năm trong khu ổ chuột là hoàn toàn giả".

Nam nghệ sĩ cũng cảnh báo khán giả về những thông tin sai lệch trên mạng: "Thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn, ngay cả những gì chúng ta mắt thấy, tai nghe cũng chưa chắc là thật. Công nghệ ngày nay rất hiện đại, tinh vi, bạn không thể tưởng tượng họ làm giả đến mức nào đâu. Vì vậy, chúng ta phải tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, dùng đầu óc để phân tích".

Trịnh Tắc Sĩ ở tuổi 74

Trịnh Tắc Sĩ là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả yêu thích phim Hồng Kông ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH, TVB

Trịnh Tắc Sĩ sinh năm 1951, gia nhập làng phim ảnh Hồng Kông vào đầu thập niên 1970. Ông gây ấn tượng với thân hình mập mạp, những vai diễn đa dạng, từ hình tượng chàng béo khù khờ, tốt bụng, nghĩa hiệp cho đến những vai mưu mô, hiểm ác. Nghệ sĩ được nhiều khán giả biết đến với vai "Vinh thịt lợn" trong phim Hoàng Phi Hồng đóng cùng Lý Liên Kiệt, Quan Chi Lâm hay "Miêu mập" trong Chàng Miêu phiêu bạt. Ngôi sao kỳ cựu cũng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm: Chàng mập nghĩa tình, Đại trượng phu nhật ký, Tổ trọng án,Truy tìm mật mã, Cận vệ Nam Trung Hải, Diệp Vấn, Trùm Hương cảng… Thời đỉnh cao (những năm 1980, 1990) ông là một trong những diễn viên ăn khách nhất màn ảnh Hồng Kông, từng giành nhiều giải thưởng diễn xuất uy tín, trong đó có hai lần đoạt Ảnh đế Kim Tượng.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Trịnh Tắc Sĩ còn chuyển hướng sang làm đạo diễn, gặt hái thành công vang dội với bộ phim Hà tất hữu ngã (1985) hợp tác cùng Châu Nhuận Phát. Về sau, ông mở công ty điện ảnh nhưng làm ăn thất bại, lâm cảnh nợ nần và phải quay lại TVB rồi ATV đóng phim, thậm chí từng nhận lời đóng cả phim "nóng".

Ngoại hình Trịnh Tắc Sĩ có nhiều thay đổi ở tuổi ngoài 70 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở tuổi 74, Trịnh Tắc Sĩ sống lặng lẽ, giản dị và vẫn âm thầm duy trì công việc diễn xuất. Lần gần đây nhất ông xuất hiện trên màn ảnh là với bộ phim A Gilded Game (2025) đóng cùng Lưu Đức Hoa. Nghệ sĩ này từng chia sẻ: "Tôi sẽ tiếp tục diễn xuất cho tới khi không còn ai xem tôi nữa".

Về đời tư, nam diễn viên kết hôn với bà Lâm Yến Minh vào năm 1990, có hai con đều đã trưởng thành.