Miêu Kiều Vỹ, Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch… viếng 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng

Hứa Thiệu Hùng ra đi hôm 28.10, đến 17.11, gia đình mới tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ ẢNH: HK01

Sau hơn nửa tháng kể từ khi Hứa Thiệu Hùng ra đi, gia đình tổ chức lễ viếng cho cố nghệ sĩ tại một nhà tang lễ ở Hồng Kông. Linh đường tràn ngập hoa tươi được nhiều bạn bè, đồng nghiệp: Cổ Thiên Lạc, Thành Long, Lâm Phong, Ngô Ngạn Tổ, Trịnh Du Linh, Tuyên Huyên, Tiền Gia Lạc… gửi đến tiễn biệt ông. Ngay lối đi, gia đình bài trí 3 bức ảnh của ngôi sao TVB: ở giữa là bức ảnh ông cười hiền hậu được đặt trang trọng, một bên là hình ảnh đời thường gần gũi của ông và bên còn lại là cố nghệ sĩ trong tạo hình Hoan Hỉ Ca - nhân vật được nhiều người yêu thích trong phim Sứ đồ hành giả.

Theo On.cc, một số nghệ sĩ thân thiết như Lê Chỉ San, Quan Bảo Huệ, Trần Mẫn Chi đã có mặt từ sớm để giúp người thân lo liệu. Từ chiều 17.11, nhiều ngôi sao: Miêu Kiều Vỹ - Thích Mỹ Trân, Trương Gia Huy, Huỳnh Nhật Hoa, Xa Thi Mạn, Lê Diệu Tường, Quách Tấn An, Lý Quốc Lân, Quan Lễ Kiệt, Huỳnh Tông Trạch, Đàm Tuấn Ngạn… đến nhà tang lễ để từ biệt Hứa Thiệu Hùng. Gia đình cũng sắp xếp khung thời gian để khán giả yêu mến ông có thể đến viếng. Vì thế, bên ngoài nhà tang lễ, hàng trăm người xếp hàng từ sớm chờ đến lượt vào trong vĩnh biệt ông.

"Hổ tướng" Miêu Kiều Vỹ ngậm ngùi đến tiễn người anh yêu quý. Vợ chồng tài tử có mặt từ khi Hứa Thiệu Hùng nhập viện cho đến tang lễ. Theo HK01, cựu diễn viên TVB đau buồn: "Thật sự rất đột ngột. Hôm đó tôi mới biết tình trạng anh ấy trong viện lại nghiêm trọng đến vậy, cũng là vợ anh ấy báo thì tôi mới hay. Anh ấy giấu bệnh rất kỹ, không ai biết cả". Sau cuộc phỏng vấn, sao phim Phi hổ lặng lẽ lau nước mắt rời đi ẢNH: HK01

Tài tử Trương Gia Huy tại lễ viếng Hứa Thiệu Hùng. Chồng minh tinh Quan Vịnh Hà chia sẻ với truyền thông: "Tôi nhớ thời mới vào TVB, thỉnh thoảng chúng tôi có hợp tác với nhau. Khi hay tin anh ấy ra đi, tôi thấy đau lòng vì chúng ta mất đi một diễn viên tuyệt vời. Anh ấy có thể 'gánh' cả một phân cảnh, hỗ trợ hết mình cho vai chính mà vẫn rất biết cách tỏa sáng, điều đó thật hiếm có… Những diễn viên như anh Benz ngày càng hiếm" ẢNH: HK01

Dù bận rộn lịch trình, Xa Thi Mạn vẫn đến tang lễ của Hứa Thiệu Hùng. Họ nhiều lần đóng cha con trên màn ảnh, thương yêu, quan tâm nhau như ruột thịt ở ngoài đời. Nữ diễn viên Nữ hoàng tin tức gọi cố nghệ sĩ là cha suốt nhiều năm, cô hứa sẽ sống vui vẻ, lạc quan như tinh thần của Hứa Thiệu Hùng và sẽ chăm sóc tốt của người thân của ông ẢNH: HK01

Đàm Tuấn Ngạn, Huỳnh Tông Trạch, Lê Diệu Tường, Huỳnh Tử Hoa, Huỳnh Hạo Nhiên... tại nhà tang lễ ẢNH: HK01

Con gái hối tiếc vì chưa kịp báo hiếu cho Hứa Thiệu Hùng

Con gái Hứa Thiệu Hùng bên di ảnh cha. Theo di nguyện của cố nghệ sĩ, tang lễ diễn ra giản dị, ấm cúng, toàn bộ tiền phúng điếu được quyên góp cho trẻ em ung thư ẢNH: HK01

Hứa Huệ Tinh (Charmaine) - con gái nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng ở linh đường kề cận cha, tiếp khách. Cô vẫn chưa nguôi nỗi mất mát và chia sẻ mọi chuyện quá đỗi đột ngột, bản thân đến nay vẫn chưa tin đây là thật. Con gái "trùm vai phụ" gửi lời cảm ơn người thân, bạn bè đã ở bên gia đình trong khoảng thời gian mất mát đồng thời cảm ơn những khán giả, người hâm mộ đã quan tâm và gửi lời chia buồn trong suốt thời gian qua. "Thấy nhiều lời nhắn như vậy, tôi rất biết ơn vì mọi người đều yêu thương bố tôi. Tôi đã hứa với bố sẽ thay bố chăm sóc cho mẹ và gia đình. Tôi luôn tự hào về bố vì đã dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống", cô bày tỏ.

Khi được hỏi về điều nuối tiếc, Hứa Huệ Tinh thừa nhận chưa thể để thực hiện niềm mong mỏi bế cháu của Hứa Thiệu Hùng. Cô xúc động: "Vì cha đã rất thương yêu và chăm sóc tôi biết bao năm, tiếc nuối lớn nhất của tôi là không có đủ thời gian để báo hiếu cho bố".