Miêu Kiều Vỹ, Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch… viếng 'trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng

Sau hơn nửa tháng kể từ khi Hứa Thiệu Hùng ra đi, gia đình tổ chức lễ viếng cho cố nghệ sĩ tại một nhà tang lễ ở Hồng Kông. Linh đường tràn ngập hoa tươi được nhiều bạn bè, đồng nghiệp: Cổ Thiên Lạc, Thành Long, Lâm Phong, Ngô Ngạn Tổ, Trịnh Du Linh, Tuyên Huyên, Tiền Gia Lạc… gửi đến tiễn biệt ông. Ngay lối đi, gia đình bài trí 3 bức ảnh của ngôi sao TVB: ở giữa là bức ảnh ông cười hiền hậu được đặt trang trọng, một bên là hình ảnh đời thường gần gũi của ông và bên còn lại là cố nghệ sĩ trong tạo hình Hoan Hỉ Ca - nhân vật được nhiều người yêu thích trong phim Sứ đồ hành giả.
Theo On.cc, một số nghệ sĩ thân thiết như Lê Chỉ San, Quan Bảo Huệ, Trần Mẫn Chi đã có mặt từ sớm để giúp người thân lo liệu. Từ chiều 17.11, nhiều ngôi sao: Miêu Kiều Vỹ - Thích Mỹ Trân, Trương Gia Huy, Huỳnh Nhật Hoa, Xa Thi Mạn, Lê Diệu Tường, Quách Tấn An, Lý Quốc Lân, Quan Lễ Kiệt, Huỳnh Tông Trạch, Đàm Tuấn Ngạn… đến nhà tang lễ để từ biệt Hứa Thiệu Hùng. Gia đình cũng sắp xếp khung thời gian để khán giả yêu mến ông có thể đến viếng. Vì thế, bên ngoài nhà tang lễ, hàng trăm người xếp hàng từ sớm chờ đến lượt vào trong vĩnh biệt ông.
Đàm Tuấn Ngạn, Huỳnh Tông Trạch, Lê Diệu Tường, Huỳnh Tử Hoa, Huỳnh Hạo Nhiên... tại nhà tang lễ
ẢNH: HK01
Con gái hối tiếc vì chưa kịp báo hiếu cho Hứa Thiệu Hùng
Hứa Huệ Tinh (Charmaine) - con gái nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng ở linh đường kề cận cha, tiếp khách. Cô vẫn chưa nguôi nỗi mất mát và chia sẻ mọi chuyện quá đỗi đột ngột, bản thân đến nay vẫn chưa tin đây là thật. Con gái "trùm vai phụ" gửi lời cảm ơn người thân, bạn bè đã ở bên gia đình trong khoảng thời gian mất mát đồng thời cảm ơn những khán giả, người hâm mộ đã quan tâm và gửi lời chia buồn trong suốt thời gian qua. "Thấy nhiều lời nhắn như vậy, tôi rất biết ơn vì mọi người đều yêu thương bố tôi. Tôi đã hứa với bố sẽ thay bố chăm sóc cho mẹ và gia đình. Tôi luôn tự hào về bố vì đã dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống", cô bày tỏ.
Khi được hỏi về điều nuối tiếc, Hứa Huệ Tinh thừa nhận chưa thể để thực hiện niềm mong mỏi bế cháu của Hứa Thiệu Hùng. Cô xúc động: "Vì cha đã rất thương yêu và chăm sóc tôi biết bao năm, tiếc nuối lớn nhất của tôi là không có đủ thời gian để báo hiếu cho bố".
Bình luận (0)