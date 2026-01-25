'Nhậm Doanh Doanh' Lương Nghệ Linh sau gần 20 năm rút lui khỏi showbiz

Lương Nghệ Linh ở tuổi 60 ẢNH: HOYTV

Theo HK01 hôm 24.1, Lương Nghệ Linh gây chú ý khi vừa tham dự sự kiện của một bảo tàng về tôn giáo với vai trò giám đốc. Sao phim Tiếu ngạo giang hồ gây ấn tượng với vẻ mặn mà, thần thái tươi tắn, tự tin, ngoại hình được nhận xét trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 60. Trang tin Hồng Kông tiết lộ hiện cựu diễn viên TVB làm công tác quản lý trong một bảo tàng, đam mê với việc truyền bá đạo Kito giáo, dẫn dắt các sự kiện ở giáo hội.

Khi được hỏi về kế hoạch tái xuất màn ảnh, Lương Nghệ Linh cho biết bà không có ý định trở lại làng giải trí. "Tôi sẽ tập trung làm công việc truyền đạo và phục vụ mọi người. Còn đam mê diễn xuất từ lâu đã không còn trong tôi. Tôi nghĩ mình đã không đóng phim gần 20 năm rồi, về cơ bản có thể nói tôi không còn là người trong giới giải trí", mỹ nhân màn ảnh một thời chia sẻ. Bà cũng cho biết ở tuổi 60, bản thân sống hạnh phúc hơn nhiều so với trước, cựu diễn viên hài lòng với cuộc sống hiện tại, vui vẻ đón nhận chuyện lão hóa và không ngại chia sẻ về tuổi thật của mình.

Lương Nghệ Linh tâm sự cuộc đời bà trải qua nhiều biến cố. Nữ diễn viên cho biết những năm tháng trải qua nỗi đau mất mẹ và tai nạn xe hơi suýt chết khiến bản thân nhận thức sâu sắc rằng cuộc sống không thể biết trước điều gì, rất nhiều chuyện xảy đến với mình rất đột ngột. Vì vậy, sao phim Thư kiếm ân cừu lục trân trọng khoảng thời gian hiện tại và muốn dốc lòng cho công việc mình đang theo đuổi.

Lương Nghệ Linh trong Tiếu ngạo giang hồ đóng cùng Lữ Tụng Hiền ẢNH: TVB

Hình ảnh Lương Nghệ Linh hồi 2018, khi bà tham gia một dự án quảng cáo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Lương Nghệ Linh (nghệ danh cũ: Lương Bội Linh) sinh năm 1965, bà bắt đầu hoạt động giải trí từ năm 1987 và nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh TVB trong những năm 1990. Tên tuổi của mỹ nhân này gắn liền với vai Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ (bản 1996) đóng cùng Lữ Tụng Hiền. Ngoài ra, Lương Nghệ Linh còn ghi dấu ấn qua một số bộ phim: Thư kiếm ân cừu lục, Oan gia đối đầu, Đánh lửa tình yêu, Kim ngọc mãn đường, Võ Đang Trương Tam Phong…

Từ đầu thập niên 2000, Lương Nghệ Linh dần rút lui khỏi làng giải trí, trở thành tín đồ, theo học thần học rồi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim phúc âm. Năm 2006, nữ diễn viên chịu cú sốc mất mẹ, lại gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, bà bị nứt 6 xương sườn, gương mặt suýt bị biến dạng. Sau biến cố, mỹ nhân 6X sống kín tiếng, không xuất hiện trên màn ảnh hay các phương tiện truyền thông đại chúng suốt thời gian dài. Hơn chục năm trở lại đây, bà hiếm hoi tham gia một số ít dự án phim, chương trình, quảng cáo.