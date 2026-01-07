Xa Thi Mạn suýt bỏ nghề vì bị chê 'thảm họa diễn xuất'

Lý do Xa Thi Mạn muốn bỏ nghề

Xa Thi Mạn vừa thắng lớn tại giải thưởng TVB với Nữ hoàng tin tức 2. Trước khi chạm đến đỉnh cao, cô từng chật vật với nghề diễn, từng có ý định bỏ nghề ẢNH: HK01

Theo HK01, trong cuộc trò chuyện với Diệp Niệm Sâm mới đây, Xa Thi Mạn hồi tưởng về hành trình gần 30 năm theo đuổi diễn xuất. Ngôi sao 7X vốn là "tay ngang" trong lĩnh vực diễn xuất. Cô nổi tiếng nhờ giành ngôi á hậu tại Hoa hậu Hồng Kông 1997 rồi hoạt động dưới trướng TVB, bước chân vào thế giới phim ảnh với con số 0. Khi được hỏi về lần đầu đóng phim, á hậu xứ cảng thơm chia sẻ cô không tránh khỏi lúng túng, hoang mang, không tài nào diễn được cảnh khóc, liên tục nhủ trong đầu: "Mình không thể diễn nổi". Cô nhớ lại: "Ba máy quay chĩa thẳng vào tôi, lại còn ở khoảng cách rất gần, tôi không biết phải làm sao… Hôm đó tôi rất vui, vậy thì khóc kiểu gì được? Làm sao mà tôi khóc cho được?".

Xa Thi Mạn thừa nhận những năm đầu mới vào nghề, cô gặp vô vàn bỡ ngỡ, khó khăn và thử thách. Người đẹp đóng Long hổ tranh hùng, Tuyết sơn phi hồ (1999), Hồ sơ trinh sát 4… nhưng diễn xuất liên tục bị chê bai, gây tranh cãi. Những bình luận tiêu cực từ khán giả khiến cô từng có ý định bỏ nghề vì nghĩ mình không thuộc về diễn xuất. "Thời đó, tôi bị chửi mắng rất nhiều, người ta nói tôi không biết diễn xuất, chê giọng tôi nghe như tiếng gà con. Thật ra tôi cũng nghĩ hay thôi mình bỏ nghề đi, mình không biết diễn xuất thì đừng làm nữa", minh tinh này bộc bạch.

Bước ngoặt thay đổi

Đường về hạnh phúc - bộ phim mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Xa Thi Mạn ẢNH: TVB

Mọi chuyện dần thay đổi khi cô nhận được kịch bản Đường về hạnh phúc đóng cùng Trương Trí Lâm. Khi nhận vai nữ chính Chúc Quân Hảo, cô được yêu cầu phải cắt tóc ngắn và đã bật khóc vì quyết định này. Nhưng rồi khi quay phim, chìm trong thế giới của nhân vật, cô mới biết sự thay đổi khiến mình rơi nước mắt ấy lại rất phù hợp với vai diễn. Màn "lột xác" về ngoại hình và nỗ lực cải thiện diễn xuất trong vai diễn mang hình ảnh lạc quan, tự tin giúp người đẹp tạo thiện cảm với khán giả. Bộ phim cũng giúp cô trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất màn ảnh TVB trong năm 2000.

Những năm sau đó, Xa Thi Mạn liên tục củng cố diễn xuất, từng bước vươn lên thành nữ diễn viên ăn khách bậc nhất TVB. Cô tham gia hàng loạt tác phẩm ăn khách của nhà đài lớn nhất Hồng Kông: Thâm cung nội chiến, Phụng hoàng lâu, Bằng chứng thép 2, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả… Sau khi rời TVB năm 2016, người đẹp chuyển hướng sang thị trường đại lục, gây tiếng vang lớn với vai phản diện trong Diên Hi công lược (2018) rồi duy trì "sức nóng" qua Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Yến vân đài. Năm 2023, Xa Thi Mạn trở lại TVB với dự án ăn khách Nữ hoàng tin tức.

Nữ hoàng tin tức - bộ phim giúp Xa Thi Mạn khẳng định vị thế nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Hồng Kông ẢNH: TVB

Minh tinh 50 tuổi cho biết suốt hành trình làm nghề, cô chưa từng ngừng học diễn xuất. Trước khi tái xuất màn ảnh với Nữ hoàng tin tức, nghệ sĩ 7X âm thầm học diễn xuất thêm lần nữa. Thời điểm đó trúng vào mùa dịch, cô tích cực tham gia các lớp học online về cách mở giọng, luyện nói, làm quen với công việc đặc thù của một phát thanh viên thực thụ.

"Thầy chỉ đưa cho tôi vài dữ kiện về bối cảnh, nhân vật, thời gian rồi bắt tôi diễn. Lúc đầu, tất nhiên là tôi không làm được. Sau đó, thầy diễn cùng tôi, hai bên đối diễn hoàn toàn ngẫu hứng, tất cả lời thoại đều là ứng tác. Buổi học nào tôi cũng trông rất tệ, dù là diễn một mình. Sau khi hoàn thành khóa học đó, tôi đã có thể sử dụng tất cả những gì mình học được cho Nữ hoàng tin tức". Nỗ lực của Xa Thi Mạn được đền đáp khi vai chính trong phim này đã đem về cho cô giải Thị hậu TVB thứ 3 trong sự nghiệp. Cách đây ít ngày, ngôi sao này một lần nữa đoạt cúp Thị hậu TVB cho Nữ hoàng tin tức 2, đánh dấu lần thứ tư chạm tay vào danh hiệu này, một kỷ lục mới trong lịch sử giải thưởng.

Xa Thi Mạn độc thân, giàu có và duy trì sức hút ổn định sau gần 30 năm gia nhập làng giải trí ẢNH: INSTAGRAM NV

Ở tuổi 50, Xa Thi Mạn vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, liên tục nhận dự án phim mới đồng thời là ngôi sao được săn đón ở cả Hồng Kông lẫn đại lục. Hiện, minh tinh Hồng Kông hài lòng với cuộc sống độc thân, chia sẻ mình đang "hẹn hò với công việc".