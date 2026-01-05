Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch đoạt Thị hậu, Thị đế TVB

Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch thắng lớn tại lễ trao giải TVB năm nay ẢNH: MINGPAO

Giải thưởng thường niên của TVB diễn ra tối 4.1 với việc vinh danh những tác phẩm, diễn viên, đội ngũ sản xuất đứng sau các dự án phim nổi bật của nhà đài hàng đầu Hồng Kông trong năm 2025. Tái xuất màn ảnh với Nữ hoàng tin tức 2, Xa Thi Mạn vượt mặt Tuyên Huyên cùng nhiều đối thủ khác để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) trong đêm trao giải. Chiến thắng trên đánh dấu lần thứ tư minh tinh 7X chinh phục danh hiệu đáng mơ ước này. HK01 đánh giá thành tích mới giúp người đẹp trở thành "nữ hoàng phim truyền hình Hồng Kông".

Xa Thi Mạn lần thứ tư giành ngôi Thị hậu TVB. Trước đó, cô cũng giành giải thưởng quan trọng nhờ vai chính trong Nữ hoàng tin tức 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TVB

Xa Thi Mạn xúc động trong khoảnh khắc nhận giải. Cô chia sẻ: "Đêm nay sẽ là đêm tôi nhớ mãi. Cảm ơn mọi người đã ở bên tôi, cùng tôi tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời đến vậy". Nữ diễn viên cho biết lần này giải thưởng thuộc về Văn Tuệ Tâm - nhân vật cô thủ vai trong Nữ hoàng tin tức 2. Thông qua câu chuyện của phim, nhân vật này tạo được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Cựu Á hậu Hồng Kông cũng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, cộng sự, quản lý và mẹ cô. Nghệ sĩ 50 tuổi nhắn nhủ: "Mẹ luôn lạc quan và mạnh mẽ đối mặt với thực tại. Cảm ơn anh trai đã tận tình chăm sóc mẹ, để tôi có thể ích kỷ theo đuổi và được ủng hộ giấc mơ của mình". Với thành công của Nữ hoàng tin tức 2, Xa Thi Mạn hy vọng phim truyền hình Hồng Kông có thể tỏa sáng hơn nữa và mong sẽ mang lại vinh quang cho phim ảnh Hồng Kông.

Huỳnh Tông Trạch bật khóc khi giành giải Thị đế TVB sau nhiều năm nỗ lực mòn mỏi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TVB

Ở đường đua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế), Huỳnh Tông Trạch được xướng tên là người chiến thắng nhờ vai diễn đối đầu Xa Thi Mạn trong Nữ hoàng tin tức 2. Lần đầu tiên chạm đến chiếc cúp Thị đế, tài tử xúc động đến bật khóc. Anh thừa nhận trong lần trao giải phụ trước đó, bản thân nghĩ mình không thể giành được giải thưởng chính nên đã nói những điều ngớ ngẩn.

Trên sân khấu, nam diễn viên nói mình may mắn gặp được những tiền bối tuyệt vời, được chỉ dạy tận tình để ngày càng tiến bộ. Huỳnh Tông Trạch hài hước cảm ơn mẹ: "Nếu mẹ không giúp con tiêu nhiều tiền như vậy, con đã không phải làm việc vất vả để quay phim và đã có được nhiều kịch bản hay như thế" và nhắc bà giữ gìn sức khỏe. Anh cũng tri ân nhà đài: "TVB là nơi tôi trưởng thành và đã nuôi dưỡng tôi. Không có TVB, sẽ không có Huỳnh Tông Trạch ngày hôm nay".

Nữ hoàng tin tức 2 "càn quét" loạt giải thưởng quan trọng của TVB năm nay ẢNH: TVB

Ngoài giải Thị hậu, Thị đế, Nữ hoàng tin tức 2 còn thắng hàng loạt giải thưởng khác: Phim truyền hình hay nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Hà Quảng Bái), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Vương Mẫn Dịch), Nam nghệ sĩ tiến bộ nhất (Ngô Nghiệp Khôn)… Tác phẩm cũng được vinh danh là Phim truyền hình được yêu thích nhất khu vực Vịnh lớn và mang về cho Huỳnh Tông Trạch, Xa Thi Mạn thêm giải Nam và Nữ diễn viên được yêu thích nhất khu vực Vịnh lớn.

Nữ hoàng tin tức 2 phát sóng vào tháng 11.2025 và trở thành phim ăn khách bậc nhất TVB trong năm qua. Tác phẩm nối tiếp câu chuyện về những người làm tin tức tại Hồng Kông. Trong đó, nữ phát thanh viên Văn Tuệ Tâm (Xa Thi Mạn) sau khi rời SNK News đã đẩy mạnh hoạt động tại một công ty tin tức non trẻ và tham gia vào cuộc chiến khốc liệt với giám đốc mới của SNK là Cổ Triệu Hoa (Huỳnh Tông Trạch) và Trương Gia Nghiên (Lý Thi Hoa), mở ra cuộc chạy đua giữa phương tiện truyền thông truyền thống và các nền tảng trực tuyến mới nổi…