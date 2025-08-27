Tuyên Huyên phản hồi tin đồn là 'người duy nhất dám mắng Cổ Thiên Lạc'

Tuyên Huyên có mối quan hệ thân thiết với Cổ Thiên Lạc, thậm chí nhiều lần bị đồn hẹn hò, bí mật kết hôn với tài tử ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo HK01, xuất hiện trong cuộc trò chuyện được phát trên YouTube, Tuyên Huyên chia sẻ cởi mở về cuộc sống riêng. Nhiều năm qua, nữ diễn viên liên tục vướng tin đồn hẹn hò Cổ Thiên Lạc dù nhiều lần phủ nhận. Thậm chí có tin đồn rằng cô là người duy nhất trong ngành giải trí Hồng Kông dám mắng tài tử họ Cổ.

Trước câu hỏi về vấn đề này, minh tinh 55 tuổi chia sẻ: "Mắng ư? Tôi nghĩ mình chưa từng mắng anh ấy. Tôi biết nhìn sắc mặt người khác mà. Chẳng hạn hôm nay tôi thấy tâm trạng của anh ấy không tốt, thì có chuyện gì cũng đừng nói tới, tránh xa xa ra một chút. Nhưng cũng có vài chuyện, ví dụ trong công việc, nếu tôi thấy làm vậy không ổn, tôi sẽ nói thẳng với anh ấy. Còn nghe hay không hoặc nghĩ như thế nào là quyền của anh ấy, do anh ấy quyết định. Tôi chỉ nói cho anh ấy biết rõ mà thôi".

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm, Tuyên Huyên một lần nữa được hỏi về tin đồn hẹn hò Cổ Thiên Lạc. Sao phim Cỗ máy thời gian tỏ ra ngạc nhiên: "Hả, tin tức đó vẫn còn lan truyền sao? Không thể nào!". Còn Cổ Thiên Lạc từng chia sẻ hồi 2024 rằng sau 30 năm gắn bó, Tuyên Huyên như người nhà của anh.

Tuyên Huyên tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 55

Tuyên Huyên giờ đây không mong cầu tình yêu. Trong quá khứ, cô từng hẹn hò Trương Vệ Kiện, từng hứa hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí nhưng đều đổ vỡ ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhắc đến chuyện tình cảm, Tuyên Huyên chia sẻ bản thân để mọi thứ tùy duyên. Nữ diễn viên 55 tuổi cho biết tìm được một người bạn đời, cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi trưởng thành, già dặn hơn, cô cảm thấy mình không cần quá cố chấp với tình yêu. Người đẹp phim Lương duyên tiền định chia sẻ bản thân không thiếu bạn khác giới nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Cựu diễn viên TVB bộc bạch: "Tôi cảm thấy trong lòng mình có sẵn tình yêu, chỉ là người đó chưa xuất hiện. Tôi nghĩ ông trời đang rèn giũa tôi rất nhiều. Cuộc sống của mỗi người đôi khi êm đềm quá sẽ chẳng học được gì, cũng không thể chiêm nghiệm ra nhiều điều. Chỉ khi khó khăn, ta mới học được điều gì đó, nắm bắt khoảng thời gian đó để trau dồi. Học được rồi thì ghi nhớ và không để chuyện cũ lặp lại". Cô tâm sự: "Tôi cảm thấy có cơ hội trải nghiệm cũng là điều tốt vì tôi nghĩ mình đang được trau dồi và chuẩn bị cho chặng đường phía trước, để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, khắc phục những thiếu sót trong tính cách hay con người mình. Hy vọng khi người phù hợp xuất hiện, mình sẽ không mắc sai lầm nữa".

Nữ diễn viên tự tìm kiếm niềm vui cho mình và trân trọng cuộc sống hiện tại ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuyên Huyên chia sẻ cuộc sống hiện tại của cô rất tốt và bản thân trân trọng những gì mình đang có. Bên cạnh lịch trình làm việc bận rộn, cô dành thời gian chăm sóc chó cưng, tham gia các hoạt động giúp đỡ, thăm hỏi người cao tuổi hay đi du lịch... nên thấy cuộc sống của mình rất phong phú và ý nghĩa.

Ở tuổi 55, Tuyên Huyên vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, bận rộn với những dự án phim ảnh mới. Hồi tháng 7, minh tinh Hồng Kông giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Star Awards của Singapore nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim Kill Sera Sera. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho một nghệ sĩ nước ngoài. Mới đây nhất, ngôi sao kỳ cựu tái xuất màn ảnh nhỏ với vai chính trong phim Cự tháp chi hậu lên sóng ngày 27.8.