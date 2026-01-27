Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nam sĩ quan hàng hải đi tìm vợ sau đổ vỡ, bị mẹ đơn thân từ chối

Lạc Xuân
Lạc Xuân
27/01/2026 15:59 GMT+7

Nam sĩ quan Đình Trận và mẹ đơn thân Thanh Thúy đến chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' với những 'vết xước' từ hôn nhân cũ. Dù có nhiều đồng cảm, cả hai đành lỡ duyên vì khoảng cách và trách nhiệm gia đình.

Sĩ quan hàng hải tìm vợ sau ly hôn trong chương trình Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 1.

Quyền Linh tiếc nuối khi không thể mai mối thành công cho cả hai

Ảnh: Chụp màn hình

Tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến câu chuyện mai mối giữa hai người tham gia đều từng đổ vỡ hôn nhân. Đàng trai là Nguyễn Đình Trận (43 tuổi, Hà Nội), là một sĩ quan hàng hải, được ghép đôi với Tô Thị Thanh Thúy (38 tuổi, Cần Thơ).

Chia sẻ với MC Quyền Linh, Đình Trận cho biết anh là sĩ quan quản lý boong, sống và làm việc chủ yếu trên tàu biển. Anh tự nhận mình là người tình cảm, thẳng thắn, giữ chữ tín và coi trọng đạo hiếu, đôi lúc hơi thật thà, dễ tin người. Đình Trận từng ly hôn cách đây 3 năm. Hoàn cảnh gia đình của anh khá đặc biệt khi ông nội, bố mẹ đều đã qua đời, hiện chỉ còn bà nội 97 tuổi sống tại quê nhà. Do đặc thù công việc thường xuyên xa nhà, anh luôn canh cánh nỗi lo chăm sóc bà.

Sĩ quan hàng hải tìm vợ sau ly hôn trong chương trình Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 2.

Đình Trận có con gái 10 tuổi, hiện sống cùng vợ cũ

Ảnh: Chụp màn hình

Nhắc về nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân, Đình Trận cho biết mâu thuẫn xuất phát từ việc chăm sóc bà nội. Năm 2020, vợ cũ đưa con về Hải Phòng làm ăn, trong khi bà nội ở quê nhờ họ hàng chăm sóc. Sau đó, việc buôn bán không thuận lợi, lại gặp dịch Covid-19 nên hai mẹ con ở lại Hải Phòng. Đến năm 2022, khi anh ở lại quê để học lên quản lý và mong vợ về nhà cùng chăm sóc bà, vợ cũ không đồng ý. Vợ cũ và gia đình bên ngoại cho rằng, việc chăm sóc bà là trách nhiệm của các con ruột của cụ, trong khi anh lại quan niệm phải giữ bà ở nhà mình, trên mảnh đất cha ông. Những bất đồng kéo dài khiến anh đi đến quyết định ly hôn.

Ở phía đàng gái, Thanh Thúy chia sẻ cô từng kết hôn, chung sống 3 năm thì hôn nhân rơi vào bế tắc do không tìm được tiếng nói chung. Sau 2 năm ly thân, cả hai chính thức ly hôn. "Tôi có chia sẻ nhưng mọi thứ không thay đổi. Hai người dần không nói chuyện với nhau nữa, khoảng cách cứ thế lớn lên", cô trải lòng.

Sĩ quan hàng hải tìm vợ sau ly hôn trong chương trình Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 3.

Thanh Thúy là mẹ của hai con gái, bé lớn 8 tuổi và bé nhỏ 2 tuổi

Ảnh: Chụp màn hình

Nói về tiêu chí chọn bạn đời, Thanh Thúy mong muốn tìm được người đàn ông bao dung, thương cô và các con, biết đối nhân xử thế và có định hướng rõ ràng trong cuộc sống. Trong khi đó, Đình Trận cho biết anh cần một người phù hợp với hoàn cảnh riêng, có sự đồng cảm, chia sẻ và sẵn sàng gắn bó lâu dài. Với anh, hôn nhân là sự đồng hành cả ở hiện tại lẫn tương lai. Với đặc thù công việc đi biển xa nhà biền biệt, anh mong tìm được một người phụ nữ thực sự thấu hiểu, đồng cảm và có thể làm hậu phương vững chắc.

Khoảng cách địa lý và trách nhiệm gia đình

Trong cuộc trò chuyện trực tiếp sau khi mở rào, Đình Trận thẳng thắn bày tỏ mong muốn nghiêm túc, nếu gặp được người phù hợp, anh muốn ổn định gia đình trong thời gian sớm nhất. Với anh, điều quan trọng nhất ở người bạn đời là sự thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh có con riêng cũng như trách nhiệm gia đình. "Trẻ con không có tội, thiệt thòi nhất và buồn nhất trong những cuộc đổ vỡ chính là các con chứ không phải bố mẹ, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, Thanh Thúy băn khoăn về khoảng cách địa lý giữa Cần Thơ và Hà Nội, đồng thời cho biết cô đang gánh trách nhiệm chăm sóc hai con nhỏ nên cần sự gần gũi để tìm hiểu lâu dài. Trước câu hỏi liệu có thể sắp xếp công việc và ổn định sinh sống tại miền Nam hay không, Đình Trận thừa nhận điều này "rất khó" vì anh còn bà ngoài Hà Nội và công việc thường xuyên phải đi xa.

Sĩ quan hàng hải tìm vợ sau ly hôn trong chương trình Bạn muốn hẹn hò - Ảnh 4.

Cả hai rời chương trình với cái bắt tay đầy tiếc nuối

Ảnh: Chụp màn hình

Sau thời gian cân nhắc, cả hai quyết định không bấm nút hẹn hò. MC Quyền Linh và Ngọc Lan bày tỏ sự tiếc nuối, song tôn trọng lựa chọn của cả hai khi những khác biệt về hoàn cảnh và trách nhiệm gia đình vẫn là rào cản lớn.

