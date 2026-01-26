Chàng trai du học Mỹ, Thụy Sĩ khiến MC 'toát mồ hôi' với tiêu chuẩn tìm vợ

Tiêu chuẩn tìm bạn đời của Minh Đức khiến MC Quyền Linh thẳng thắn nhận xét là “khó tìm” Ảnh: Chụp màn hình

Tập 1.168 chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng với sự mai mối của MC Quyền Linh và Ngọc Lan cho cặp đôi Phạm Minh Đức (31 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều Như (32 tuổi).

Chàng trai từng đi du học 2 nước đến show hẹn hò tìm vợ

Phạm Minh Đức hiện làm song song hai công việc là phát triển thị trường khách quốc tế và trợ giảng ngoại ngữ. Anh từng có thời gian du học tại Thụy Sĩ và Mỹ. Dù sở hữu nền tảng học vấn tốt và nhiều trải nghiệm, Minh Đức thừa nhận đường tình duyên của mình khá lận đận. Anh từng có mối tình kéo dài hai năm thời học sinh, nhưng khi cả hai đi du học, khoảng cách địa lý khiến mối quan hệ không thể tiếp tục. Suốt 10 năm sau đó, Minh Đức dành phần lớn thời gian đầu tư cho kiến thức và sự nghiệp, chưa mở lòng với mối quan hệ nào mới.

Minh Đức đến show hẹn hò tìm vợ, mong muốn xây dựng gia đình bền vững Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về tiêu chuẩn bạn đời, Minh Đức mong muốn tìm một người "giỏi việc nước, đảm việc nhà", khỏe khoắn, cao ráo, có công việc ổn định và biết quan tâm đến gia đình. Nghe những yêu cầu này, MC Quyền Linh "toát mồ hôi" cho rằng đây là tiêu chuẩn khá cao. Đồng tình, Ngọc Lan thẳng thắn nhận xét để tìm được người đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó không hề dễ dàng.

Phía bên kia hàng rào, Kiều Như xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài nữ tính. Cô hiện là nhân viên văn phòng tại một công ty viễn thông. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của Kiều Như cũng được Ngọc Lan đánh giá là không kém phần khắt khe khi mong muốn một người tử tế, có ý chí cầu tiến, công việc ổn định, sống tình cảm và biết quan tâm đến gia đình. Kiều Như theo đuổi lối sống lành mạnh, thường xuyên chơi thể thao và không thích người hút thuốc nên hy vọng bạn đời cũng có lối sống giống mình. Cô cho biết, sau công việc, mong cả hai cùng hướng về gia đình nhỏ, giữ sự cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống cá nhân.

Kiều Như mong muốn xây dựng một gia đình dựa trên sự yêu thương, thấu hiểu và trách nhiệm Ảnh: Chụp màn hình

Ở khoảnh khắc mở rào, Minh Đức mang đến tặng Kiều Như cuốn sách Thiên thần nhỏ của tôi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kèm một chú gấu bông nhân buổi hẹn hò. Đáp lại, Kiều Như chuẩn bị một cuốn sổ và cây bút với mong muốn cả hai sẽ cùng ghi lại những cột mốc, kỷ niệm trên hành trình tương lai.

Trong cuộc trò chuyện, cặp đôi nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu về tính cách, lối sống và quan điểm sống. Cả Minh Đức và Kiều Như đều cho rằng những tiêu chuẩn mà hai bên đặt ra là cần thiết để có thể đồng hành lâu dài trong cuộc sống.

Khi đứng gần nhau hơn, cả hai tiếp tục chia sẻ về quan điểm hôn nhân. Minh Đức bày tỏ mong muốn trở thành người chồng biết chăm sóc cha mẹ, yêu thương và đồng hành cùng bạn đời trong mọi giai đoạn. Cặp đôi cũng thống nhất không đặt nặng chuyện sinh con trai hay con gái, mà đề cao sự yêu thương, trách nhiệm và sự thấu hiểu trong gia đình.

Minh Đức và Kiều Như nhanh chóng bấm nút khi tìm thấy sự đồng điệu về lối sống, quan điểm và mục tiêu lâu dài Ảnh: Chụp màn hình

Sự tương đồng trong suy nghĩ, quan điểm hôn nhân đã giúp Minh Đức và Kiều Như tự tin bấm nút hẹn hò. Nụ hôn ngọt ngào trên sân khấu khép lại tập phát sóng, đánh dấu một khởi đầu mới đầy hy vọng cho cặp đôi.