Cà Mau: Nhiều cơ sở y tế còn hơn 229 tỉ đồng BHYT chưa quyết toán

Ngày 31.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của nhiều cơ sở y tế công lập của tỉnh Cà Mau chưa được quyết toán từ các năm 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 và 2025 với tổng số tiền lên tới 229 tỉ đồng.

Nhiều cơ sở y tế công lập ở Cà Mau còn hơn 229 tỉ đồng BHYT chưa quyết toán ẢNH: G.B

Trong nhóm các đơn vị thuộc Sở Y tế Cà Mau (cũ), số tiền BHYT chưa được quyết toán lên tới hơn 158 tỉ đồng. Nhiều bệnh viện (BV) tuyến tỉnh và khu vực ghi nhận số tiền lớn, kéo dài qua nhiều năm do chưa có biên bản quyết toán mẫu C82 hoặc mới chỉ được tạm ứng một phần. Riêng BV đa khoa Cà Mau có số tiền chưa được quyết toán hơn 53 tỉ đồng; BV đa khoa Cái Nước hơn 32,3 tỉ đồng; BV Sản Nhi Cà Mau hơn 13 tỉ đồng; BV đa khoa Trần Văn Thời hơn 12,5 tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều đơn vị khác cũng rơi vào tình trạng tương tự với các khoản chưa được thanh toán kéo dài từ năm 2018 đến nay.

Các đơn vị thuộc Sở Y tế Bạc Liêu (cũ), nay sáp nhập về Sở Y tế tỉnh Cà Mau mới, tổng số tiền BHYT chưa được quyết toán là hơn 70 tỉ đồng. Trong đó, BV đa khoa Bạc Liêu là hơn 18,7 tỉ đồng; hàng loạt trung tâm y tế khu vực như Giá Rai, Hòa Bình, Hồng Dân, Phước Long… đều ghi nhận các khoản chi phí chưa được quyết toán hoặc mới chỉ được tạm ứng một phần.

Việc chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa được quyết toán kéo dài nhiều năm khiến các cơ sở y tế công lập đứng trước áp lực lớn về dòng tiền, trong khi vẫn phải duy trì hoạt động khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.