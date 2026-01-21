Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn theo đúng quy định.

BHXH Việt Nam rà soát việc cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày cho người có thẻ BHYT ẢNH: T.H

Theo Thông tư số 26/2025/TT-BYT của Bộ Y tế, quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1.7.2025, việc kê đơn và cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đã được cho phép đối với 252 bệnh lý.

Theo đó, người kê đơn được quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc căn cứ vào tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh, với thời gian sử dụng tối đa của mỗi đơn thuốc không quá 90 ngày. Quy định này được xem là bước cải tiến quan trọng so với trước đây, khi người bệnh chỉ được cấp thuốc tối đa 30 ngày.

Tuy nhiên, qua theo dõi, BHXH Việt Nam cho biết việc triển khai quy định này tại một số cơ sở khám chữa bệnh BHYT còn chưa đồng đều. Thực tế này khiến không ít người bệnh vẫn phải đi lại nhiều lần, thời gian chờ đợi kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình điều trị, đặc biệt là đối với người cao tuổi, người có sức khỏe yếu hoặc mắc bệnh mạn tính.

Để bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT cho người tham gia, đồng thời giảm thời gian đi lại, nâng cao hiệu quả điều trị liên tục và ổn định, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh để triển khai đồng bộ, thống nhất theo đúng quy định của Bộ Y tế.

BHXH Việt Nam khẳng định việc triển khai hiệu quả quy định này không chỉ giúp giảm thủ tục không cần thiết, hạn chế tình trạng người bệnh phải tái khám nhiều lần, mà còn phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Theo Bộ Y tế, chủ trương cấp thuốc điều trị dài ngày cho một số bệnh điều trị ngoại trú, đặc biệt là với các bệnh mạn tính đã ổn định, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người bệnh, đặc biệt là những người sống ở vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi, người bệnh đi lại khó khăn. Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng.

Trong thực tiễn, Bộ Y tế đã từng cho phép cấp thuốc kéo dài 3 tháng trong giai đoạn Covid-19, khi bệnh nhân không thể đến bệnh viện thường xuyên. Kết quả cho thấy, việc cấp phát thuốc điều trị dài ngày đối với một số bệnh đem lại nhiều thuận lợi như giảm quá tải cho cơ sở y tế, giảm thời gian và chi phí đi lại của người bệnh mà vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị.

Danh mục 252 bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày được Bộ Y tế liệt kê cụ thể tại Thông tư 26/2025/TT-BYT, như các bệnh: viêm gan virus B mạn tính, ung thư vú, ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, ung thư tuyến giáp, đái tháo đường, nhược cơ, viêm giác mạc, nhiễm trùng, ký sinh trùng, tăng huyết áp, Parkinson, Alzheimer, sa sút trí tuệ, một số bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên như rong kinh tuổi dậy thì...



