Từ 2027 quỹ BHYT sẽ chi trả sàng lọc sớm một số bệnh

Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực giúp giảm gánh nặng tài chính cho nhóm yếu thế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước tăng cường tra cứu thông tin thẻ BHYT, bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người bệnh theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần chủ động trao đổi với giám định viên và cơ quan BHXH để thống nhất cách thực hiện.

Từ 2027, quỹ BHYT sẽ chi trả cho xét nghiệm, sàng lọc sớm một số bệnh ẢNH: TUẤN MINH

Bộ Y tế cũng đã đề nghị BHXH chuyển đổi mã quyền lợi BHYT đối với các đối tượng nêu trên.

Cụ thể, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo (mã đối tượng CN) được chuyển từ mã quyền lợi số 3 (mức hưởng 95%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) kể từ ngày 1.1.2026.

Đối với người tham gia BHYT là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (mã đối tượng LH), mức hưởng được nâng từ 80% (mã quyền lợi số 4) lên 100% (mã quyền lợi số 2).

Theo Bộ Y tế, quỹ BHYT sẽ mở rộng phạm vi chi trả sang y tế dự phòng, người dân sẽ được quỹ BHYT chi trả cho khám sàng lọc, chẩn đoán sớm, điều trị sớm một số bệnh. Việc này nhằm giúp phát hiện bệnh từ sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng chi phí y tế lâu dài. Danh mục bệnh sẽ được quy định cụ thể để triển khai từ năm 2027.