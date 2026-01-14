Từ 2027 quỹ BHYT sẽ chi trả sàng lọc sớm một số bệnh

Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực giúp giảm gánh nặng tài chính cho nhóm yếu thế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước tăng cường tra cứu thông tin thẻ BHYT, bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người bệnh theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần chủ động trao đổi với giám định viên và cơ quan BHXH để thống nhất cách thực hiện.
Bộ Y tế cũng đã đề nghị BHXH chuyển đổi mã quyền lợi BHYT đối với các đối tượng nêu trên.
Cụ thể, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo (mã đối tượng CN) được chuyển từ mã quyền lợi số 3 (mức hưởng 95%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) kể từ ngày 1.1.2026.
Đối với người tham gia BHYT là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (mã đối tượng LH), mức hưởng được nâng từ 80% (mã quyền lợi số 4) lên 100% (mã quyền lợi số 2).
Theo Bộ Y tế, quỹ BHYT sẽ mở rộng phạm vi chi trả sang y tế dự phòng, người dân sẽ được quỹ BHYT chi trả cho khám sàng lọc, chẩn đoán sớm, điều trị sớm một số bệnh. Việc này nhằm giúp phát hiện bệnh từ sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng chi phí y tế lâu dài. Danh mục bệnh sẽ được quy định cụ thể để triển khai từ năm 2027.
Kê đơn cần cá thể hóa
Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, Thông tư số 26/2025/TT-BYT quy định bác sĩ (BS) được phép kê đơn thuốc tối đa 90 ngày đối với các bệnh mạn tính nằm trong danh mục 252 bệnh. Với bệnh nhân (BN), quy định này giúp giảm số lần đi lại, đỡ tốn thời gian, chi phí, công sức, đặc biệt là những BN ở xa hoặc có sức khỏe yếu.
Để tối ưu điều trị khi kê đơn, BS đánh giá thật kỹ tình trạng cụ thể của từng BN. Có những trường hợp ổn định thì có thể kê 90 ngày, nhưng cũng có những trường hợp chỉ nên kê 5 - 10 ngày, nếu bệnh đang trong giai đoạn cấp tính, cần theo dõi sát. Nếu kê quá dài mà bệnh chuyển biến, BN không quay lại kịp thì có thể gây nguy cơ hoặc lãng phí thuốc. Vì thế, kê đơn cần cá thể hóa, mỗi BN một phác đồ, không máy móc, vừa tiết kiệm cho quỹ BHYT, vừa giúp BN tuân thủ điều trị tốt hơn.
BS chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn (Bệnh viện Bạch Mai) lưu ý đơn thuốc BHYT chỉ có hiệu lực lĩnh thuốc trong thời gian tối đa 5 ngày, là kế thừa quy định trước đây, việc này các BS đã rất quen thuộc trong tư vấn cho người bệnh, để tránh việc đơn thuốc bị hết hiệu lực lĩnh, tránh để quá thời gian rồi phải quay lại khám, rất phiền phức.
Đối với đơn thuốc BN tự mua không có khuyến cáo về thời gian mua, đây cũng là một thay đổi rất quan trọng, BS phải đặc biệt lưu ý trong quá trình tư vấn. Khi kê đơn, cần giải thích rõ và hướng dẫn cho BN về thời hạn tốt nhất của việc mua thuốc trong đơn.
