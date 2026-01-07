Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

2 nhóm đối tượng được hưởng 100% BHYT từ 2026

Thu Hằng
Thu Hằng
07/01/2026 17:08 GMT+7

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh thay vì 80 - 95% như trước kể từ 1.1.2026.

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các sở y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc về việc triển khai chuyển đổi mã quyền lợi đối với một số nhóm đối tượng tham gia BHYT theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội.

Tăng mức hưởng BHYT lên 100% đối với 2 nhóm đối tượng - Ảnh 1.

Từ 1.1, tăng mức hưởng BHYT lên 100% đối với 2 nhóm đối tượng

ẢNH: T.N

Theo Bộ Y tế, ngày 11.12.2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026, trong đó nêu rõ: người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện chuyển đổi mã quyền lợi BHYT đối với các đối tượng nêu trên. Cụ thể, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo (mã đối tượng CN) sẽ được chuyển từ mã quyền lợi số 3 (mức hưởng 95%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) kể từ ngày 1.1.2026.

Đối với người tham gia BHYT là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (mã đối tượng LH), mức hưởng cũng được nâng từ 80% (mã quyền lợi số 4) lên 100% (mã quyền lợi số 2) kể từ thời điểm trên.

Bộ Y tế đồng thời yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước tăng cường tra cứu thông tin thẻ BHYT, bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người bệnh theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần chủ động trao đổi với giám định viên và cơ quan Bảo hiểm xã hội để thống nhất cách thực hiện.

Đối với các sở y tế, Bộ Y tế đề nghị tổ chức triển khai, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quy định mới tại địa phương, nhằm bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, đúng tinh thần của nghị quyết Quốc hội.

