TP.HCM: Phòng khám đa khoa Âu Á bị xử phạt 123 triệu đồng, đình chỉ 4,5 tháng

Ngày 9.7, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Phòng khám đa khoa Âu Á (Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Âu Á, 425 Nguyễn Văn Luông, phường Phú Lâm) với tổng số tiền là 123 triệu đồng.

Phòng khám đa khoa Âu Á vi phạm về lưu trữ, bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; thuốc sử dụng cho chương trình mục tiêu quốc gia; thuốc viện trợ và thuốc khác không được bán theo quy định của pháp luật.

Phòng khám đa khoa Âu Á không có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet để quản lý hoạt động mua bán thuốc theo quy định. Đồng thời, không bảo đảm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, giá thuốc; không bảo đảm truy xuất, trích xuất đầy đủ dữ liệu khi cơ quan quản lý yêu cầu và không liên thông, cập nhật đầy đủ dữ liệu với hệ thống thông tin về dược theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phòng khám đa khoa Âu Á trong thời gian hoạt động đã liên tục vi phạm pháp luật ẢNH: THANG DUY

Ngoài ra, Phòng khám đa khoa Âu Á còn quảng cáo vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh phạt tiền, Phòng khám đa khoa Âu Á còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 4,5 tháng.

Bà H.K.X là bác sĩ khám chữa bệnh chuyên khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại Phòng khám đa khoa Âu Á bị xử phạt 2 triệu đồng vì không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Năm 2016, Phòng khám đa khoa Âu Á được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động, đến nay, phòng khám nhiều lần vi phạm và bị xử phạt. Trong đó có nhiều vi phạm về chuyên môn như "vẽ bệnh, moi tiền", thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động quá phạm vi chuyên môn… Nặng nhất là năm 2020, Phòng khám đa khoa Âu Á bị xử phạt tổng số tiền 221 triệu đồng với 9 hành vi vi phạm.

Tòa nhà từng là Phòng khám đa khoa Âu Á nay đã đóng cửa, treo bảng cho thuê ẢNH: THANG DUY

Trong đợt này, chi nhánh Công ty TNHH AI K Plus (tại 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) bị xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Bác sĩ D.L.T phụ trách chuyên môn kỹ thuật Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc Chi nhánh Công ty TNHH AI K Plus bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Nguyên nhân, bác sĩ D.L.T không có mặt tại cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật. Bác sĩ này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Ngoài ra, đợt này còn có một số cá nhân cũng bị xử phạt vi phạm về cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, vi phạm về quảng cáo…