Người dân một phường ở TP.HCM phấn khởi đi khám sức khỏe miễn phí

Sáng sớm người dân đi khám sức khỏe

Sáng 13.7, UBND phường Bình Hưng Hòa phối hợp Bệnh viện Thống Nhất tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 7 giờ cùng ngày, nhiều người dân đã có mặt tại Trường tiểu học Bình Long (đường số 4, phường Bình Hưng Hòa) để làm thủ tục khám bệnh. Nhiều tổ công tác cùng đội ngũ y bác sĩ được bố trí tại các phòng chức năng để thực hiện khám nội tổng quát, đo huyết áp, tư vấn sức khỏe và sàng lọc một số bệnh lý phổ biến.

Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm 90 ngày khám sức khỏe định kỳ cho người dân, hướng tới mục tiêu toàn bộ người dân trên địa bàn phường được khám sức khỏe định kỳ miễn phí và thiết lập sổ sức khỏe điện tử.

Từ 7 giờ, nhiều người dân phường Bình Hưng Hòa đã xếp hàng để được khám sức khỏe miễn phí ẢNH: UYỂN NHI

Có mặt từ 7 giờ, chị Hướng Thị Nghĩa (35 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa) cho biết đây là lần đầu chị tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí quy mô lớn do địa phương tổ chức.

Theo chị Nghĩa, trước đây, chị ít khi đi khám sức khỏe định kỳ vì ngại chi phí: "Tôi thấy chương trình rất thiết thực. Khám ngay tại phường nên gần nhà, thuận tiện. Nếu đi bệnh viện khám tổng quát thì cũng phải tốn vài trăm nghìn đến cả triệu đồng nên nhiều khi thấy mình còn trẻ, ít bệnh tật nên ngại đi khám. Lần này được khu phố đến tận nhà vận động, hướng dẫn đăng ký nên tôi tham gia ngay".

Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hòa ông Nguyễn Việt Quế Sơn (ngoài cùng bên phải) tại điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ẢNH: UYỂN NHI

Nhiều người dân cũng đánh giá việc đưa dịch vụ khám sức khỏe miễn phí về tận địa phương giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời tạo điều kiện để người dân phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khám sức khỏe cho người dân phường Bình Hưng Hòa ẢNH: UYỂN NHI

Huy động nhiều bệnh viện, mở thêm điểm khám lưu động

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hòa, cho biết địa phương đã triển khai vận động người dân đăng ký khám sức khỏe từ tháng 5.2026.

Theo ông Sơn, với quy mô dân số lớn, việc tổ chức khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ không đơn giản.

"Khó khăn lớn nhất là phải có đội ngũ bác sĩ chuyên môn đầy đủ các chuyên khoa nên phường phải chủ động phối hợp với các bệnh viện của thành phố. Đây là việc làm vì người dân nên địa phương cố gắng thực hiện đúng chỉ đạo", ông Sơn nói.

Hiện phường Bình Hưng Hòa mới tổ chức khám tập trung tại một điểm, đồng thời triển khai các tổ y tế lưu động đến khám cho trẻ dưới 6 tuổi. Trong thời gian tới, khi có thêm lực lượng từ các bệnh viện hỗ trợ, địa phương sẽ mở thêm nhiều điểm khám tại các trường học để người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ.

Người dân phường Bình Hưng Hòa được hướng dẫn làm thủ tục khám sức khỏe miễn phí ẢNH: UYỂN NHI

Theo ông Sơn, mục tiêu của TP.HCM là cơ bản hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe cho người dân trong những tháng tới. Tuy nhiên, địa phương vẫn phải rà soát, phân loại đối tượng bởi nhiều người lao động đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp đã được đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

"Phường chủ yếu tập trung vào nhóm người dân sinh sống trên địa bàn như nội trợ, lao động tự do, những người chưa được khám định kỳ. Dù số lượng rất lớn nhưng chúng tôi sẽ đôn đốc để hoàn thành đúng chỉ đạo của TP.HCM, bảo đảm chất lượng khám. Nếu phát hiện bất thường, người dân sẽ được tư vấn chuyển đến bệnh viện để tiếp tục tầm soát và điều trị chuyên sâu", ông Sơn cho biết.