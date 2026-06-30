Hơn 6.000 lượt đóng góp xây Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Bình Hưng Hòa

Chiều 30.6, phường Bình Hưng Hòa tổ chức lễ khánh thành và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Bình Hưng Hòa. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), đồng thời chào mừng 1 năm thành lập phường Bình Hưng Hòa.

Tham dự chương trình có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM), cùng lãnh đạo phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Tân và các đơn vị liên quan.

Lễ khánh thành và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Bình Hưng Hòa diễn ra chiều 30.6 ẢNH: UYỂN NHI

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Bình Hưng Hòa có diện tích khoảng 285,4 m2.

Công trình thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi tiếp tục lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng, góp phần thực hiện Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hòa, phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: UYỂN NHI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hòa, cho hay công trình là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

"Công trình là biểu tượng của ý Đảng - lòng dân khi có hơn 6.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài phường đóng góp gần 2,5 tỉ đồng để thực hiện", ông Sơn chia sẻ.

Ông Sơn cũng cho biết trong năm 2026, phường Bình Hưng Hòa sẽ tiếp tục triển khai công trình nâng cấp, tôn tạo các nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết (thứ 5 từ phải qua) tại buổi lễ khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Bình Hưng Hòa ẢNH: UYỂN NHI

Phường Bình Hưng Hòa sắp xếp từ 81 còn 52 khu phố

Cùng ngày, phường Bình Hưng Hòa tổ chức lễ công bố nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố và trao quyết định nhân sự trên địa bàn.

Theo đó, 81 khu phố hiện hữu được sắp xếp còn 52 khu phố mới, đi vào hoạt động từ ngày 1.7.

Các nhân sự khu phố mới của phường Bình Hưng Hòa ẢNH: UYỂN NHI

Ông Nguyễn Anh Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, cho biết việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông Cường, mỗi khu phố mới có quy mô từ 900 - 1.600 hộ gia đình, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.